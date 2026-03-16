"בגודל של ארבעה מטרים"

הטיל ששיגרה איראן לעבר ירושלים פגע במקומות הקדושים | תיעוד וסיקור

במטח הטילים האחרון לעבר ירושלים, נפגעו מספר מקומות מרכזיים בעיר העתיקה בירושלים - מקומות המקודשים ליהודים ולמוסלמים | תיעוד וסיקור מהזירות (חדשות משטרה)

שוטרים, חבלנים ולוחמי מג"ב במחוז ירושלים, מטפלים בשעה זו (שני) במספר זירות של נפילת שברי יירוט בעיר העתיקה בירושלים.

במהלך מטח הטילים האחרון ששוגר מאיראן לעבר העיר ירושלים, בוצעו מספר יירוטים בשמי העיר, שלאחריהם אותרו על ידי כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב נפילות של חלקי יירוט ושברי טילים, חלקם גדולים מאוד.

מדובר במספר מוקדים בעיר העתיקה, בהם רחבת הר הבית, מתחם כנסיית הקבר ובאזור הרובע היהודי. כמו כן, אותרו שברי יירוט נוספים במוקדים שונים במרכז העיר ובמזרח ירושלים.

כוחות המשטרה של מחוז ירושלים, חבלני המשטרה ולוחמי מג"ב בודדו את הזירות ופועלים בשעה זו להסרת כל סיכון נוסף לציבור.

מהמשטרה נמסר: "אירוע זה ממחיש כי האויב אינו מבדיל בין דתות, בתי כנסת, מסגדים או כנסיות, וכן את חשיבותן של החלטות המשטרה לאכוף את הנחיות פיקוד העורף ולסגור את המקומות הקדושים לכניסת מתפללים ומבקרים. מדובר בהחלטות מבצעיות מבוססות הערכת מצב שמטרתן העליונה היא אחת - הצלת חיי אדם".

עוד נמסר: "המשטרה קוראת לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות המצילות חיים, להימנע מהגעה לזירות הנפילה עד לסיום הטיפול המקצועי של חבלני המשטרה".

הפגיעה במקומות הקדושים (צילום: דוברות המשטרה)
הפגיעה במקומות הקדושים (צילום: דוברות המשטרה)
הפגיעה במקומות הקדושים (צילום: דוברות המשטרה)
הפגיעה במקומות הקדושים (צילום: דוברות המשטרה)
הפגיעה במקומות הקדושים (צילום: דוברות המשטרה)

בבלי
