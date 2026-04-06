תחקיר ראשוני בצה"ל: הטיל הבליסטי התפרק באוויר וגרם להחטאת המיירט • הגוף החודר פגע במבנה וגרם לקריסה, ראש הטיל לא התפוצץ • שני לכודים חולצו ללא רוח חיים לאחר לילה של מאמצי חילוץ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)
בתיעוד שפרסם הערב כב"ה נראה אחד הבתים שנפגע בעיר באר שבע לאחר ירי טילים מאיראן במספר מטחים | בתיעוד נראים לוחמי האש כשהם מהלכים בין ההריסות לאחר שטיל פגע בסמוך, בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע (חדשות)
בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)
לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באיזורים של ירוחם ודימונה ודווח על קריסת מבנה בעיר דימונה. על פי גורמי הרפואה ישנם כ-10 פצועים במקום, ביניהם ילד בן 10 במצב בינוני | צפו בתיעוד מהנפילה באיזור דימונה (חדשות מלחמה)