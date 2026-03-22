116 נפגעו

ביום ובלילה: כך נראית זירת הפגיעה הישירה והקשה בעיר הדרומית - ערד | תיעוד

בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)

זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

מבצע שאגת הארי: אחרי הפגיעה הקשה אמש (מוצאי שבת) בעיר דימונה, איראן שיגרה גם טיל כבד מאוד לאיזור מגורים, בכוונה לפגוע בבני אדם.

בחסדי שמיים, למרות הדיווחים הראשוניים על כך שיש מנותקי קשר, שכלל הנראה נהרגו באסון ב, כעבור שעות התברר שאין הרוגים, אך למרבה היגון יש הרבה פצועים.

מהאירוע הקשה בערד אמש נקלטו בבית החולים סורוקה 116 נפגעים מתוכם: 7 במצב קשה, 22 בינוני ו-87 קל. בבית החולים שיבא נקלטו שני נפגעים במצב בינוני.

באסון הקשה בערד, נפגעו חסידי גור רבים המתגוררים באיזור שנפגע על ידי הטיל האיראני, גם בערד כמו בדימונה, צה"ל מתחקר מדוע הטיל המיירט לא יירט.

זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
זירת הפגיעה בעיר ערד, ביום ובלילה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

