תחקיר ראשוני בצה"ל: הטיל הבליסטי התפרק באוויר וגרם להחטאת המיירט • הגוף החודר פגע במבנה וגרם לקריסה, ראש הטיל לא התפוצץ • שני לכודים חולצו ללא רוח חיים לאחר לילה של מאמצי חילוץ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)
אזעקות הופעלו בגוש דן, בשפלה, בשרון, בלכיש ולאחר מכן גם באזור ירושלים בעקבות שיגור מספר טילים מאיראן | לפי ההערכות, אחד הטילים שנורו כלל ראש קרב מתפזר ושברי יירוט נפלו במספר זירות במרכז, בהן פתח תקווה | בחסדי שמיים מרבית הטילים יורטו בהצלחה | בית החולים בילינסון עדכן כי מזירת הפגיעה בפתח תקווה הגיע פצוע אחד, שמצבו מוגדר קל | (שאגת הארי)
פיקוד העורף פרסם תיעוד ממצלמות אבטחה המתעד את רגעי הפגיעה הישירה בתל אביב • הסרטון מראה תושבים נכנסים למקלטים ואחרים ממשיכים בעבודתם בעוד מכונית מתעופפת באוויר ועולה באש | "מי שמתמגן פשוט מציל את חייו" (חדשות)
כלל הילדים שפונו מבני ברק ופתח תקווה ל'שניידר' - שוחררו | תינוקת בת שנה וחצי שנפגעה בידה מההדף - אושפזה למעקב | ילדה בת 7 שנפצעה באורח קשה בזירת הנפילה בערד לפני שלושה ימים מאושפזת במצב קשה בטיפול נמרץ (חדשות)
בעקבות הירי האחרון מאיראן לכיוון המרכז, רסיס מטיל איראני נפל סמוך לביתו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן | בנוכחות ראש העיר חנוך זייברט, פנה הרב לציבור והתחנן: "הבית התפרק לגמרי, היה כאן נס גדול - תיכנסו לממ"דים, זה מציל חיים" | צפו בדבריו המלאים (חרדים, מלחמה)
7 בני אדם נפגעו בעקבות השיגורים מאיראן, גבר בן 23 נפצע בינוני והשאר קל, בין הפצועים קל גם תינוק | זירות נפילה נרשמו בפתח תקווה, בני ברק, ראש העין וגבעת שמואל | לפחות אחד מהטילים ששוגר - בעל ראש נפץ מתפזר | הטיל עם ראש הקרב המתפצל שנורה למרכז לא יורט | בכמה זירות נרשמו נזקים, בין היתר בראש העין אוטו התהפך ובבני ברק מרפסת קרסה | צפו בתיעודים (בארץ)
חלק טיל עצום שנורה על ידי איראן נפל צמוד לתחנת האוטובוס בצומת גיתי-אבישר בשומרון | ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא למשרד הביטחון ולפיקוד העורף לתקצב מיגוניות לכלל התושבים ביו"ש | צפו בתיעוד של הטיל (בארץ)
בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)
לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באיזורים של ירוחם ודימונה ודווח על קריסת מבנה בעיר דימונה. על פי גורמי הרפואה ישנם כ-10 פצועים במקום, ביניהם ילד בן 10 במצב בינוני | צפו בתיעוד מהנפילה באיזור דימונה (חדשות מלחמה)