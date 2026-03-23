הפגיעה בדימונה, הבוקר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מגן דוד אדום פרסם הערב (ראשון) את הנתונים המלאים של הנפגעים במבצע שאגת הארי, כשהמספרים מעידים על מחיר כבד שמשלמים אזרחי ישראל מאז פתיחת המבצע. על פי הנתונים, צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ל-1,595 בני אדם מתחילת המבצע, מהם 1,327 נפגעי גוף ו-268 נפגעי חרדה.

הנתונים מגיעים על רקע המשך ירי הטילים האיראני לעבר ישראל, כאשר רק ביממה האחרונה (עד השעה 19:00) טיפלו צוותי החירום ב-19 נפגעים נוספים. מתוכם 14 נפגעי גוף ו-5 נפגעי חרדה, כשהמספרים ממשיכים לעלות עם כל גל תקיפה. 16 הרוגים ו-407 נפגעי טילים מתוך סך הנפגעים מתחילת המבצע, 407 נפגעו ישירות מירי הטילים. בין אלו נמנים 16 הרוגים - 15 שמותם נקבע בשטח ואחד שנפטר מפצעיו בבית החולים. בנוסף, 19 נפגעים במצב קשה, 33 במצב בינוני ו-339 במצב קל. ביממה האחרונה נפגעו שני אנשים ישירות מירי טילים: גבר כבן 50 במצב קשה שנפגע מרסיסים, וגבר כבן 80 במצב קל שנפגע אף הוא מרסיסים. שניהם פונו לטיפול רפואי בבתי החולים.

זיערת נפילה בחולון ( צילום: אבשלום שושני/פלאש90 )

920 נפצעו בדרך למרחב המוגן

נתון מדאיג במיוחד עולה מהסיכום: 917 אנשים נפצעו בדרך למרחב המוגן, מהם 3 נהרגו. בנוסף, 20 נפגעים בתאונות דרכים כשעצרו בצד הדרך בעת האזעקה. רק ביממה האחרונה נפצעו 12 אנשים בדרכם למרחב המוגן, כולם במצב קל.

משרד הבריאות, שפרסם נתונים משלימים, מעדכן כי מתחילת המבצע פונו לבתי החולים 4,564 אנשים. כעת מאושפזים 124 אנשים: אחד במצב אנוש (שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים), 13 במצב קשה, 26 בינוני ו-84 קל. הנתונים משקפים את המחיר הכבד שמשלמים אזרחי ישראל במבצע הממושך.

משרד הבריאות מזכיר לכל מי שזקוק לכך כי ניתן לפנות למרכזי החוסן ולמוקדי החירום והתמיכה הרגשית של קופות החולים על מנת לקבל סיוע נפשי. כמו כן, הודגש שניתן למנוע פציעות הנגרמות בדרך למרחב המוגן באמצעות היערכות מוקדמת והגעה בטוחה.