כשעה לאחר המטח הקטלני למרכז, פורסם תיעוד דרמטי מזירת הנפילה באור יהודה - בלב שכונת מגורים | בתיעוד, נראה הגבר יוצא לכיוון הכביש, רגע לפני שהוא מספיק לחצות את המדרכה - רסיס מתפוצץ על הכביש בעוצמה | הוא נפצע באורח קשה וטופל על ידי כוחות הרפואה במקום | צפו בתיעוד הדרמטי (בארץ)
לאחר המטח האחרון, דיווח ראשוני על ארבע זירות נפילה בכמה אזורים בירושלים | דובר מד"א זכי הלר עדכן כי ישנם שישה פצועים, בהם אחד באורח קשה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב בינוני ו-5 פצועים במצב קל | שוטרי מחוז ירושלים מבצעים סריקות בתחום המחוז, בעקבות דיווחים על נפילת חלקי יירוט של פריטי אמל"ח (בארץ)
דרמה כבדה לאחר קריסת מבנה על לוחם בגדוד 'צבר' בלב ג'באליה | הצוות הרפואי 'שיקגו' של גבעתי מצא את הפצוע תחת אש ועשן, והחל במבצע בזק | סרן ד"ר א' משחזר: "הכול התבצע בזמן התקפה מתמשכת, לשמחתנו מצבו התייצב." (צבא וביטחון)
עובד בגן החיות התנ"כי בירושלים, כבן 36, הותקף היום (שישי) על ידי נמר במהלך עבודתו במקום. אמבולנס של איחוד הצלה פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא סובל מפציעות קשות בצוואר ומאוחר יותר נקבע מותו בביה"ח | המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרה (בארץ)