בבלי
מחיר המלחמה

המספר עלה משמעותית ביממה האחרונה: זה מספר הנפגעים מתחילת המלחמה

ב-24 שעות האחרונות בשל הפגיעות הקשות בדימונה ובערד, פונו לבתי החולים 303 נפגעים, מתחילת מבצע שאגת הארי, פונו לבתי החולים 4,564 אנשים | כל הנתונים שפורסמו הבוקר על ידי משרד הבריאות (חדשות בארץ)

הפגיעה בדימונה, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

משרד הבריאות מעדכן כי נכון לבוקר זה (ראשון) ומתחילת מבצע שאגת הארי, פונו לבתי החולים 4,564 אנשים.

מתוכם כעת מאושפזים 124 אנשים בבתי החולים השונים. 1 במצב אנוש, שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים, 13 במצב קשה, 26 בינוני ו-84 קל.

ב-24 שעות האחרונות (7:00 אתמול עד 7:00 הבוקר) פונו לבתי החולים 303 נפגעים, מתוכם:

  • 8 קשים
  • 29 בינוני
  • 256 קל
  • 20 חרדה
  • ו-1 בהערכה רפואית

מהאירוע הקשה ב אמש נקלטו בבית החולים סורוקה 116 נפגעים מתוכם: 7 במצב קשה, 22 בינוני ו-87 קל. בבית החולים שיבא נקלטו שני נפגעים במצב בינוני.

מהאירוע בדימונה אמש נקלטו בבית החולים סורוקה 64 נפגעים, מתוכם: אחד במצב קשה, 2 בינוני ו-61 קל.

משרד הבריאות מזכיר לכל מי שזקוק לכך כי ניתן לפנות למרכזי החוסן ולמוקדי החירום והתמיכה הרגשית של קופות החולים על מנת לקבל סיוע נפשי.

