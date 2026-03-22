משרד הבריאות מעדכן כי נכון לבוקר זה (ראשון) ומתחילת מבצע שאגת הארי, פונו לבתי החולים 4,564 אנשים.

מתוכם כעת מאושפזים 124 אנשים בבתי החולים השונים. 1 במצב אנוש, שלא כתוצאה ישירה מנפילת טילים, 13 במצב קשה, 26 בינוני ו-84 קל.

ב-24 שעות האחרונות (7:00 אתמול עד 7:00 הבוקר) פונו לבתי החולים 303 נפגעים, מתוכם:

8 קשים

29 בינוני

256 קל

20 חרדה

ו-1 בהערכה רפואית

מהאירוע הקשה בערד אמש נקלטו בבית החולים סורוקה 116 נפגעים מתוכם: 7 במצב קשה, 22 בינוני ו-87 קל. בבית החולים שיבא נקלטו שני נפגעים במצב בינוני.

מהאירוע בדימונה אמש נקלטו בבית החולים סורוקה 64 נפגעים, מתוכם: אחד במצב קשה, 2 בינוני ו-61 קל.

משרד הבריאות מזכיר לכל מי שזקוק לכך כי ניתן לפנות למרכזי החוסן ולמוקדי החירום והתמיכה הרגשית של קופות החולים על מנת לקבל סיוע נפשי.