התינוק הובא לבית החולים סורוקה במצב קשה, ובמהלך הלילה נקבע מותו. בבדיקות התגלו פגיעות קשות בגופו, ובהן חבלות ושברים, שעוררו חשד לפגיעה לא טבעית. אביו נעצר אתמול ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית, אמו נעצרה היום (חדשות)
לאחר פגיעת הטילים הישירה בריכוזי חסידות גור בערד ובדימונה, ירדו בני האדמו"ר, הרה"צ רבי נחמיה והרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, למסע חיזוק מיוחד בשליחות אביהם • הקשר הטלפוני המרגש עם אדמו"רי סאטמאר וסקווירא והשוקולדים שנשלחו מהקודש פנימה לילדים שבתיהם נהרסו • צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
כותרות המהדורה: דרום תחת אש: למעלה מ-150 פצועים בערד ודימונה - סיקור נרחב | חיים ביקום מקביל: הקנאים יצאו להפגין נגד "גזירת" הרכבת הקלה | הראש"ל הודף את המתקפות נגדו: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה" | תיעוד מיוחד: ישיבת המשך הזמן הראשונה בחו"ל, וגם; נשיא ה'איחוד' חבר המועצת באלפים הצרפתים | "בעל ההגדות" הגאון רבי שלום מאיר וולך הכהן זצוק"ל | שאגת הארי היום ה-22: יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)
ממדי הנס התבררו הבוקר לאחר הטיל הבליסטי שנפל בערד, ואחד נוסף בדימונה | גורמים בכירים אומרים ל'כיכר השבת' כי מי שהיה במקלט - לא נפגע | האם ישראל מתקשה ליירט בדרום? הנפילה בערד, הפייק ניוז, וכל האמת על האירוע (חדשות)
לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באיזורים של ירוחם ודימונה ודווח על קריסת מבנה בעיר דימונה. על פי גורמי הרפואה ישנם כ-10 פצועים במקום, ביניהם ילד בן 10 במצב בינוני | צפו בתיעוד מהנפילה באיזור דימונה (חדשות מלחמה)
במסגרת פעילות הממשלה לחיזוק הדרום והנגב, הממשלה תאשר בישיבה מיוחדת שתתקיים ביום ראשון בעיר דימונה תוכנית לאומית לעידוד צמיחה דמוגרפית ופיתוח כלכלי בר-קיימא ביישובי הנגב המזרחי - ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון (חדשות בארץ)
ניסים בוארון, ששיכל את בתו, חיה מושקא ז"ל, באירוע טראגי ביום שישי האחרון כאשר נשכחה ברכב בצהרי היום, פרסם הערב פוסט מטלטל שבו תיאר את האירוע הקשה, ואת תגובות הציבור שהתלוו לכך | בין השאר כתב, "תתפוצצו, אני לא מתבייש להגיד שאני לא אשם, אני אמשיך את החיים על אפה וחמתה של האשמה" (בארץ)