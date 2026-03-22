זירת הפגיעה בערד נראתה אמש כשדה קרב. טיל איראני כבד, שחמק ממערכות ההגנה האווירית, התפוצץ בלב שכונה חרדית צפופה בערד, בין שלושה בנייני מגורים. מעוצמת ההדף קרסו קירות בבניינים סמוכים ושריפות פרצו בדירות.לפחות 115 בני אדם נפצעו, בהם תשעה במצב קשה ו-18 ילדים. בין הסיפורים הקשים מהזירה: ילד בן שש שנפל מקומה רביעית כתוצאה מהדף הפיצוץ. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

גזירת הרכבת

כאילו ביקום מקביל - עשרות קיצוניים יצאו להפגין היום, ברקע המצב הביטחוני המתוח, בשדרות חיים בר לב בירושלים כנגד המשך בניית תוואי הרכבת הקלה בבירה. המפגינים ניסו לחסום את הרכבת הקלה החולפת באזור. כל הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.

"אל תלמדו אותי השקפה"

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, התייחס אתמול בשיעורו השבועי לסערה סביב השתתפותן של נשים בבחינות הרבנות בעקבות פסיקת בג"ץ, וקרא לאברכים לגשת להיבחן ללא חשש. במהלך דבריו - הוא תקף את מתנגדיו ועקץ אותם: "אף אחד לא ילמד אותי השקפה, אנחנו לא נוותר על קוצו של י' בעזרת השם הכל יבוא על מקומו בשלום". כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

חבר המועצת באלפים

ישיבת המשך הזמן הראשונה איי פעם מחוץ לגבולות ישראל - נוסדה באלפים בצרפת על ידי איחוד בני הישיבות (האיחוד) בראשות הרב יהודה וייספיש. אורח הכבוד היה לא אחר מאשר נשיא האיחוד, רה"י וחבר מועצת גדולי התורה הגר"ד כהן. בכתבת הווידאו שלפניכם - תיעוד וסיקור נרחב.

אבל כבד

במוצאי שבת הגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותו של הגאון רבי שלום מאיר הכהן וולך זכר צדיק וקדוש לברכה, רב בית הכנסת המרכזי בשיכון ג' ומגיד מישרים מהשורה הראשונה, שהלך לעולמו בגיל 78 לאחר מאבק ממושך במחלה הקשה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

יומן מלחמה

שאגת הארי - היום ה-22: צה"ל השמיד אתרי טילים ומפקדות מודיעין בלב טהרן, בעוד משמרות המהפכה מאיימים על המדינות השכנות. במקביל, פצצת מצרר גרמה לקריסת בניין בתל אביב, הרוג ראשון מאש חיזבאללה במשגב עם, וטראמפ במתקפה פוליטית חריפה: "האויב הגדול ביותר הוא המפלגה הדמוקרטית". יומן המלחמה המלא - בכתבת הווידאו שלפניכם.