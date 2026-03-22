הרב שלום מאיר וולך זצ"ל היה רב וסופר חרדי מבני ברק, שנודע כמגיד המישרים ומחבר מאות ספרי תורה. הרב וולך זכה להכרה רחבה בעולם התורה והספרות התורנית, והיווה דמות מרכזית בהפצת תורה בקרב קהלים רחבים. ספריו והגדותיו לחג הפסח זכו לתפוצה רחבה, כאשר רבבות לומדים בהם מדי שנה לקראת החג.

בערב חג הפסח, בימים בהם רבבות לומדים בתורתו ובהגדותיו לקראת החג, הרב שלום מאיר וולך זצ"ל השיב את נשמתו לאחר מחלה קשה. הסתלקותו יצרה אבל כבד בעולם התורה והספרות התורנית, במיוחד בשל העיתוי הסמלי של פטירתו בערב החג שעליו כתב והפיץ כל כך הרבה. הלוויתו התקיימה בבני ברק, כאשר קהל רב ליווה אותו למנוחות.

הרב וולך נודע במיוחד ביכולתו לשמש גשר בין החוגים השונים בעולם התורה. ספריו נכתבו בשפה נגישה ומובנת, והצליחו לחבר בין קהלים שונים בציבור החרדי ומחוצה לו. גישתו הפדגוגית והכוללנית אפשרה לקוראים ממגוון רקעים ללמוד מתורתו ולהתחבר לתכנים שהעביר.

מורשתו הספרותית של הרב וולך כוללת מאות ספרים בתחומי התורה השונים, כאשר הגדותיו לפסח זכו לפופולריות מיוחדת. ספרים אלו ממשיכים להיות נלמדים ומופצים גם לאחר הסתלקותו, ומהווים מקור השראה ולימוד לדורות הבאים. תרומתו לעולם הספרות התורנית נחשבת למשמעותית ומרחיקת לכת.

הסתלקותו של הרב וולך בערב חג הפסח נתפסת כסמלית במיוחד, שכן החג היה מרכזי בעבודתו הספרותית והרוחנית. העובדה שרבבות לומדים בספריו בדיוק בתקופה זו מעניקה משמעות נוספת לזיכרונו ולמורשתו. ברוך דיין האמת - המילים המסורתיות המלוות את הבשורה על הסתלקותו, משקפות את האבל הכבד שהותיר אחריו בעולם התורה.