בני ברק עוטה אבל, בצאת השבת הגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותו של הגאון רבי שלום מאיר הכהן וולך זצ"ל, רב בית הכנסת המרכזי בשיכון ג' ומגיד מישרים מהשורה הראשונה, שהלך לעולמו לאחר מאבק ממושך במחלה הקשה והוא בן 78 בפטירתו.

במהלך השבת חלה הידרדרות חמורה במצבו ומערכות גופו קרסו. סביב מיטתו בביתו שבבני ברק שהה מניין מצומצם של בני משפחה שזעקו בתפילה, ובעת יציאת הנשמה נאמרו פסוקי הייחוד "שמע ישראל" למגינת לבם של מאות שומעי לקחו ומעריציו.

המנוח זצ"ל נולד בדרום תל אביב בחג הסוכות תש"ח לאביו, זקן חסידי ויז'ניץ הרה"ח רבי מרדכי הכהן ולך ז"ל, שנפטר בשיבה טובה בגיל 98. בבחרותו קנה את תורתו בישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק, שם ספג את תורת המוסר והלמדנות הליטאית.

לאחר נישואיו, לצד לימודיו בכולל אברכים, החל לעסוק בכתיבה תורנית ספרותית עמוקה. עם הקמת עיתון 'יתד נאמן' על ידי מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל, נקרא הרב ולך לשמש כעורך המוסף התורני של העיתון, תפקיד בו יצק את היסודות לכתיבה התורנית המודרנית.

שמו של הרב ולך הפך לשם דבר בכל בית יהודי בזכות מאות ספריו שהקיפו את כל חוגי היהדות החרדית. בכישרון נדיר הצליח הרב לחבר בין עולמות, מספריו על גדולי הליטאים והחסידות, ועד לסדרות הספרים המפורסמות שהקדיש למורשת יהדות המזרח.

סדרות הספרים שלו הפכו לרבי מכר ששינו את פני עולם המשל והסיפור היהודי. הרב נודע במיוחד כבעל ההגדות, לאחר שבכל שנה הוציא הגדה חדשה המלקטת את תורתם של גדולי הדורות.

לצד מפעלו הספרותי האדיר, שימש הרב במשך עשרות שנים כרב בית הכנסת המרכזי בשיכון ג' בבני ברק. תושבי השכונה מספרים על דמות מאירה, תלמיד חכם שדלתו הייתה פתוחה לכל נצרך, ושדרשותיו המלוות במשלים וסיפורים משכו קהל רב שצמא לדברי אלוקים חיים.

המנוח הותיר אחריו זרע ברך ה', בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אחד מבניו: העסקן הרב גבריאל נחמן הכהן וולך מבורו פארק.

מסע הלוויה ייצא הלילה (מוצאי שבת קודש, פרשת ויקרא) בשעה 22:15 מביתו ברחוב רב אמי 10 בבני ברק.

הלוויה תעבור דרך בית מדרשו ברחוב חזון איש 74 בשיכון ג', בדרכה לבית החיים ויז'ניץ בעיר, שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים