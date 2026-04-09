הטרגדיה בדרך מציון ה'פלא יועץ': נקבע מותה של האישה הצעירה מרת לאה זינגר ע"ה, מעיה"ק ירושלים והיא בת 36 בלבד • המנוחה ע"ה בתו של העסקן הנודע חיים כהן מארגון 'לינת החסד' • משרד החוץ וזק"א בפעילות קדחתנית להשבת גופתה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח • המנוחה ע"ה לא זכתה לפרי בטן • הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל עבור שאר הפצועים (דיין האמת)
בבני ברק נפטר אמש בגיל 72 הגאון החסיד רבי משה אהרן לכוביצקי זצ"ל • המנוח ז"ל היה ממקורביו של האדמו"ר ה'ברכת אברהם' מסלונים ולמד בחברותא עם הגאון רבי גדליה נדל • בחייו שילב את עולם המעשה יחד עם שקידה עצומה בתורה • נטמן אמש בבית העלמין בירקון (דיין האמת)
אבל בחב"ד: הבוקר הלך לעולמו בשיבה טובה הרה"ח ר' יחיאל ירחמיאל נפרסטק ז"ל, מראשוני המתיישבים בכפר חב"ד ומזכיר סמינר 'בית רבקה' המיתולוגי • המנוח ז"ל שרד את תלאות השואה והרעב ברוסיה, למד במחתרת ועלה לארץ הקודש • לפני חצי שנה נפטר אחיו שגם היה מזקני תושבי הכפר • תולדות חייו (דיין האמת)
לאחר מאמצים כבירים של עסקנים, ארונו של החתן הצעיר הר"ר בנימין ידידיה סטרית ז"ל, שנפטר בצרפת ינחת הלילה בישראל • מסע הלוויה יצא מחר, יום שני ה' דחוה"מ, מגבעת שאול בירושלים • חבריו לישיבה ילוו אותו בדרכו האחרונה שבועות ספורים אחרי החתונה (דיין האמת)
ברוך דיין האמת: הלם כבד בישיבת 'אור ישראל' עם קבלת הבשורה המרה על פטירת החתן בנימין ידידיה שטרית ז"ל, בגיל 22 בלבד | במהלך שהותו לימי חג הפסח בצרפת, התמוטט החתן הצעיר שנשא אך לפני שבועות ספורים | כל הפרטים על האסון המטלטל (דיין האמת)
בבני ברק ליוו המונים למנוחות את הרב משולם מנחם לרר ז"ל, אביו של הצלם הנודע שוקי לרר, שהלך לעולמו הבוקר | מסע ההלוויה הכואב יצא משיכון ה' בב"ב לעבר בית העלמין סגולה בפתח תקווה, שם נטמן למנוחת עולמים | צפו בתיעוד (חרדים)
בארה"ב הסתלק הבוקר בשיבה טובה, הרה"ח רבי נפתלי ברקוביץ ז"ל, מזקני וחשובי חסידי סאטמר, שזכה לשמש בקודש פנימה ולכתוב את דברי תורתו של רבו, הרה"ק בעל ה'ויואל משה' זי"ע • המנוח, אחיו של האדמו"ר מניקלשבורג, היה נואם בחסד ודמות של מסירות נפש לתורה • הלווייתו תצא הבוקר מוויליאמסבורג לבית החיים בקריית יואל (דיין האמת)
אבל בבני ברק: הלך לעולמו הרב משולם מנחם לרר ז"ל, מי ששימש במשך שנים כחזן הצבאי הראשי והיה דמות אהובה על הבריות • המנוח, אביו של הצלם החרדי ר' שוקי לרר, נפטר לאחר מחלה קשה והוא בן 80 • הלווייתו תצא היום בשעה 13:00 מהיכל התורה 'עטרת זהבה' בשיכון ה' לעבר בית החיים סגולה (דיין האמת)
טרגדיה בקהילת ערלוי באלעד, הילדה רחל ע"ה, התמוטטה בליל שבת בביתה שברחוב ברטנורא לאחר דום לב פתאומי | כוחות ההצלה נאבקו על חייה, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותה | הלווייתה תצא הלילה באלעד (דיין האמת)
בין ה'גדולים' שפיארו את ישיבת "פורת יוסף", היה גם אחד מן הצנועים שבחבורה. דמות נסתרת, שישבה בפינת בית המדרש בלבוש פשוט, ושקעה בעומקה של תורה בעיון ובהתמדה מופלאה | היה זה הרב הקדוש, המקובל חכם ששון מזרחי זצוק"ל - אשר היום חל יום פטירתו | הדליקו נר לעילוי נשמתו - חכם ששון עבדול עזיז בן צחלה, ובקשו כל אשר על ליבכם (חרדים)
אבל כבד בחצר הקודש ברסלב, לפני שעה קצרה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה הגאון הצדיק רבי נתן ליברמנש זצ"ל, מזקני וחשובי המשפיעים בחסידות, והוא בן 88 בפטירתו | המנוח חולל את מהפכת הליטאים בברסלב והעמיד דורות של משפיעים (דיין האמת)
ברוך דיין האמת | בימים בהם רבבות לומדים בתורתו ובהגדותיו לקראת החג, מגיד המישרים ומחבר מאות הספרים מבני ברק הרה"ג רבי שלום מאיר וולך זצ"ל השיב את נשמתו לאחר מחלה קשה • אבל כבד בעולם התורה והספרות התורנית עם הסתלקותו של הגשר בין החוגים • הלוויה הלילה בבני ברק (דיין האמת)
ברוך דיין האמת, בשעות הצהריים הלכה לעולמה האישה החשובה מרת אסתר וייץ ע"ה, אשת הרה"ח ר' יששכר דב וייץ, מחשובי חסידי גור באשדוד וחיפה, והיא בת 72 בפטירתה | המנוחה הייתה גיסתו של יבלחט"א האדמו"ר מגור (דיין האמת)
גיסו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל, הרב נח בוכריץ זצ"ל, רב קהילת 'יד לגיבורים' בנתניה ומי שהיה יד ימינו ועוזרו של הגאון בעל ה'איש מצליח' זצוק"ל הי"ד, הלך אמש לעולמו לאחר מחלה וייסורים קשים ומרים בגיל 79 | הלוויתו התקיימה אמש בשעות אחר הצהריים לבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה (דיין האמת)
אבל כבד בקהילה היהודית באנטווערפן ובחצר הקודש פשעווארסק | הבוקר נגדעה דמות הוד של חסיד ונגיד, הנגיד רבי אליעזר ליפשיץ ז"ל, איש חסד בכל רמ"ח איבריו, אשר דבק בלב ונפש ברבותיו | בן 76 היה בפטירתו | ביתו היה תלפיות למעשי צדקה וחסד (דיין האמת)
עולם התורה וההלכה מתעטף באבל עם פטירתו של הגאון רבי משה טופיק זצ"ל, מחברי בית הדין הרבני הגדול ואב"ד ירושלים, שהלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 90 • היה מתלמידיו המובהקים של מרן הגר"ע עטיה ב'פורת יוסף' וזכה להערכה עצומה ממרן הגר"ע יוסף ומרן הגרי"ש אלישיב • הלווייתו תצא היום בצהריים מסנהדריה (דיין האמת)
רבי דוד דהן ז"ל הלך לעולמו בגיל צ"ד שנים | במשך השנים פעל להקמת בתי כנסת, מקוואות ושיעורי תורה, ובהמשך עבר לבני ברק שם היה ממקימי קהילת "אהל אברהם" | הותיר אחריו משפחה ענפה של רבנים ותלמידי חכמים (דיין האמת)
בערב חג הפורים, בצהרי יום תענית אסתר, ליוו המונים למנוחות את החתן והפייטן הרב יוסף חזמה ז"ל • המנוח, שהיה מחובשי ספסלי בית מדרשו של הגר"ש בעדני זצ"ל, נפטר בגיל 77 • מכריו ספדו אחריו כי היה עובד השם בתמימות ובפשיטות • לא הותיר אחרייו זש"ק (חרדים)