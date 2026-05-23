ממייסדי צפת החרדית: ר' ישי מימון ז"ל הלך לעולמו

ישי מימון ( צילום: דוד כהן / פלאש 90 )

אבל כבד ירד על עיר המקובלים צפת עם היוודע הבשורה הקשה על פטירתו של ר' ישי מימון ז"ל, ראש העיר לשעבר שכיהן בתפקיד בין השנים 2003 ל-2008. המנוח ייזכר בדברי ימי העיר כמי שחולל את המהפכה התורנית והחרדית בצפת, תוך עמידה איתנה מול לחצים והפגנות סוערות, וכל זאת מתוך פשטות וענווה.

בתקופת כהונתו זכתה צפת לתנופה רוחנית חסרת תקדים. מימון פעל רבות למען הציבור החרדי, העניק עשרות הקצאות למוסדות תורה וחסד, והיה מהחלוצים שהובילו את מהפכת הדיור החרדי בפריפריה. הוא לא היסס לסגור מוסדות חילוניים מתרוקנים ולהעביר את המבנים לידיהם של רבנים צעירים, על מנת שיפריחו בהם חיים של תורה ותפילה. מסירות נפש למען קדושת העיר מסירותו לתורה הייתה כה יוקדת, עד שהציבור החילוני בעיר ארגן נגדו הפגנות סוערות ושיירות רכבים. למרות זאת, מימון מעולם לא נרתע והמשיך לפעול למען קדושת העיר. כפי שסיפר אחד ממכריו, הוא היה מוכן לעמוד בכל לחץ למען הפריחה הרוחנית של צפת. לצד עשייתו הציבורית הענפה, בלט המנוח במידותיו התרומיות ובשקידתו בתורה. הרב דוד כהן, בנו של הגאון הרב רפאל כהן מצפת, ספד לו בשיחה עם 'בבלי': "איש אוהב תורה, בעל ענווה, מידות טובות ואהבת ישראל אמיתית. גם כשהיה ראש עיר ובעל אחריות ציבורית גדולה, תמיד התנהג בפשטות ובנועם הליכות".

חסידי תולדות אהרן בצפת ( צילום: דוד כהן )

קביעות עצומה בתורה

הרב כהן שיתף בזיכרונותיו מבית המדרש והעיד על העיתים שקבע לתורה: "במשך שנים ראיתי אותו מגיע, גם כראש העיר, ללמוד תורה עם החברותא, הרב דוד סולימן, אצלנו בכולל בצפת. בשנים האחרונות כשהייתי יושב אצלו בירושלים, היה משתף בהתלהבות במה שהוא לומד - 'אור החיים' הקדוש, גמרא, 'חוק לישראל' ועוד".

"הוא לא אהב לבטל את הזמן, תמיד רצה למלא את היום בתורה, בתהילים וביראת שמיים", הוסיף הרב כהן. מכריו בעיר מציינים כי ר' ישי היה מתפלל בקביעות בבית הכנסת 'רבי חומאני עלוש', שם היה ניגש לפני התיבה בפשטות ובדבקות מיוחדת.

חיבור עמוק לגדולי ישראל

לשכתו בעיריית צפת הייתה עדות חיה לעולמו הפנימי. קירות משרדו היו מעוטרים בתמונותיהם של גדולי ישראל, אדמו"רים ורבנים מכל העדות והחוגים. הוא שמר על קשר מיוחד וקרוב עם הגאון הרב רפאל כהן שליט"א ראש מוסדות "יתד התשובה", הגה"צ הרב אלעזר מרדכי קניג זצ"ל, וכן עם המרא דאתרא הגאון הרב שמואל אליהו שליט"א.

מימון אף היה נוהג לקבל על עצמו תעניות דיבור מפעם לפעם, מתוך מטרה להתקדש ולהתעלות גם כשהוא בעשיה גשמית וציבורית.

ניצל מהתופת והקדיש חייו לציבור

את דרכו הציבורית, שהייתה רצופה במסירות נפש, התחיל מימון בנסיבות טרגיות. בשנת תשל"ד (1974), בהיותו תלמיד כיתה י"א בן 17, מצא את עצמו בלב תופת חטיפת בני הערובה באסון מעלות. מימון היה אחד הצעירים שתיווכו תחת אש בין המחבלים לכוחות הביטחון, ונפצע קשות מכדורים ומרסיסים.

מתוך השבר והשיקום הארוך, ר' ישי נדר נדר: "אמרתי שאם הקדוש ברוך הוא שמר אותי, אני אעשה הכל כדי לשרת את הציבור". הבטחה זו קוימה במלואה לאורך עשרות שנות עשייה - מטיפול בנוער נושר, דרך תפקיד סגן ראש העיר, ועד לעמידתו בראשות העירייה והפיכתה למגדלור של תורה.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך, משפחה, מוקירים ותלמידי חכמים רבים שאת מוסדותיהם ביסס והקים. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.