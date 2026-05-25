רוביו תקף את טראמפ בטעות: "אנשים טיפשים"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נקלע אתמול (ראשון) למבוכה דיפלומטית חריגה, כאשר תקף בחריפות אמירות שהתבררו כשייכות לנשיא דונלד טראמפ עצמו. התקרית התרחשה במהלך ביקורו בניו דלהי, כאשר רוביו לא קלט כי השאלה שהופנתה אליו עסקה בדבריו של הבוס שלו בבית הלבן.

הסערה פרצה כאשר כתב שאל את מזכיר המדינה על אמירות גזעניות לכאורה שהשמיע הנשיא טראמפ כלפי הודים. רוביו, שלא הבין את ההקשר, הגיב באופן ישיר ותקיף: "מי שאומר דברים מעין אלו הוא אנשים טיפשים". רק לאחר מכן התברר לו כי הביקורת החריפה שמתח כוונה למעשה כלפי הנשיא המכהן.

"נתתי לכתב הזדמנות להסביר"

היום (שני) פעל רוביו לצמצם את הנזק המדיני והפוליטי שנוצר בעקבות הצהרתו. "אני לא ידעתי על מי הוא מדבר, נתתי לכתב הזדמנות להסביר את דבריו", מסר מזכיר המדינה בניסיון להרגיע את הרוחות.

המבוכה הפומבית של רוביו מדגימה את האתגרים העומדים בפני צוות הממשל בניווט בין עמדותיו הבלתי צפויות של הנשיא טראמפ לבין הצורך לשמור על קו דיפלומטי עקבי.