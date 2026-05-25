התובע הכללי של מדינת ניו יורק יוסמך לפרק ארגונים ללא כוונת רווח המממנים ביודעין פעילות התנחלויות ישראליות, להטיל עליהם קנסות של לפחות מיליון דולרים, ולאפשר לפלסטינים שנפגעו מאלימות להגיש תביעות נגד ארגוני צดקה מקומיים. סמכויות אלו נכללות בהצעת חוק חדשה שהוגשה מחדש ביום שישי על ידי קבוצת מחוקקים מהאגף השמאלי במדינה, תחת הכותרת "לא על חשבוננו! חוק הפסקת המימון של ניו יורק לאלימות מתנחלים ישראלים".

החקיקה הנוכחית מבוססת על יוזמה משנת 2023 של חבר האספה דאז זוהראן ממדאני, אשר נכנס לתפקידו כראש עיריית ניו יורק בחודש ינואר האחרון. במהלך מערכת הבחירות לראשות העיר אמר ממדאני לסוכנות הידיעות היהודית כי "ארגוני צדקה וארגונים ללא כוונת רווח שמקבלים סבסוד מכספי משלמי המסים לא צריכים לתמוך בהפרת החוק הבינלאומי, וזה מה שמפעל ההתנחלויות הישראלי הימני עושה. זהו מאמץ שנוגד את מדיניות החוץ המוצהרת של הממשלה שלנו, מזה מספר עשורים". ממדאני העריך בשעתו כי החוק יעצור העברות של כשישים מיליון דולרים בשנה מארגונים בניו יורק.

את המהלך הנוכחי מובילים חברת האספה דיאנה מורנו והסנטור ג'בארי בריספורט, לצד תמיכה של מחוקקים נוספים ובהם קריסטן גונזלס, ג'וליה סלזאר, רוברט ג'קסון, קלייר ואלדז, אמילי גלאגר, מרסלה מיטיינס, פארה סופרנט פורסט, סרהאנה שרסטה, ג'סיקה גונזלס-רוחאס, סטיבן ראגה ונציג יונקרס נאדר סאייח.

הצעת החוק שואפת להתאים את חוקי המדינה לאמנת ז'נבה ולבית הדין הפלילי הבינלאומי, המגדירים את הנוכחות הישראלית מעבר לקו הירוק, לרבות במזרח ירושלים ובעיר העתיקה, כשטח כבוש בלתי חוקי.

במסיבת עיתונאים שנערכה בלונג איילנד סיטי אמרה הסנטורית גונזלס כי "יש לנו אחריות מוסרית להגן על זכויות אדם ולפעול נגד עקירה ואלימות. דולרי המסים שלנו לא צריכים לתמוך בהפרות של החוק הבינלאומי בגדה המערבית או בכל מקום אחר, ואנחנו יכולים לאפשר זאת על ידי העברת חוק לא על חשבוננו". הגרסה המקורית של החוק משנת 2023 נדחתה במהירות על ידי חברי האספה ולא הגיעה להצבעה, בעקבות התנגדות גורפת של ארגונים יהודיים.

הארגונים היהודיים טענו אז כי ההגדרות הרחבות בחוק ישללו את הפטור ממס משורה ארוכה של ארגוני צדקה מרכזיים, כולל שירותי אמבולנסים בהתנדבות וקבוצות סעד הפועלות באזור ללא קשר להרחבת ההתנחלויות. בשל עיתוי הגשת החוק במהלך חג השבועות, לא ניתן היה לקבל את תגובת הארגונים היהודיים המובילים לניסוח מחדש של היוזמה.