"הייתי חוטף אלף יריות": ראש העיר ירה ביועצו עם אקדח טייזר

מה שנראה תחילה כאירוע אלימות חמור בלשכת ראש העיר, הפך לאחת הפרשות המוזרות ביותר בפרו בתקופה האחרונה. סרטון שהפך לוויראלי מתעד את קרלוס ברוס, ראש עיריית סורקו והמועמד לראשות עיריית לימה, כשהוא יורה בנשק חשמלי מסוג "טייזר" ישירות בגבו של יועצו האישי, ארטורו בוביו.

בתיעוד נראה היועץ מתמוטט מיד על רצפת המשרד תוך שהוא משמיע זעקות כאב, בעוד הנוכחים בחדר צוחקים. האירוע התרחש ימים ספורים לאחר שהעירייה הציגה לראווה רכש חדש של 150 אקדחי "טייזר 10" עבור כוחות הביטחון המקומיים.

בעקבות הסערה הציבורית והביקורת הקשה על השימוש בנשק מצד נבחרי ציבור, מיהר ראש העיר ברוס להבהיר כי מדובר ב"קטע ערוך שהוצא מהקשרו". לדבריו, האירוע היה חלק מסימולציה פרטית ומרצון שנערכה בסביבה מבוקרת, ללא סכנה אמיתית למשתתפים.

היועץ שנפגע, ארטורו בוביו, שבר גם הוא שתיקה ותמך בגרסת ראש העיר. בוביו טען כי מדובר בחזרה לקראת אירוע עיתונאי בשידור חי שתוכנן למחרת. באופן מפתיע, הוא אף תקף "דמויות אפלות" שלדבריו ניסו להכפיש את שמו באמצעות מניפולציה של הסרטון ואף שימוש בבינה מלאכותית.

למרות התיעוד הקשה שבו הוא נראה קורס מכאב, בוביו בחר להגן בלהט על בטיחות המכשירים. "הייתי חוטף אלף יריות חשמליות כדי להוכיח שהמכשירים האלו הם מנגנוני הגנה בטוחים", הצהיר היועץ בניסיון להדוף את הביקורת על מדיניות האבטחה החדשה של העירייה.