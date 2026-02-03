דרמה בדרום אמריקה: פרו רוכשת 24 מטוסי קרב חדישים מדגם F-16 בעסקת מיליארדים. המטוסים האמריקניים הביסו את המתחרים מצרפת ושוודיה בקרב על עתיד השמיים. המהלך המשמעותי צפוי להעניק לצבא הפרואני עליונות אווירית מוחלטת והרתעה אסטרטגית (בעולם)
היסטוריונים ברחבי העולם נרגשים מהממצא הארכאולוגי המפתיע בדמות ציור קיר תלת ממדי, שנחשף באתר חואקה יולנדה שבחוף הצפוני של פרו. הציור חושף סצנות של דגים, רשתות דייג, כוכבים ודמויות שונות על פני קיר באתר שהיה מקודש למצריים | בצל ההתלהבות, האתר נמצא תחת איום מיידי בשל פשיעה חקלאית והיעדר הגנה ממסדית - וחוקרים קוראים לממשלה לפעול בדחיפות לשימור המורשת ההיסטורית (בעולם)
תקרית חריגה התרחשה בפרו, כאשר גבר בן 49 הופיע פתאום בטקס האשכבה של עצמו והפתיע את כל הנוכחים | על פי עדי ראייה מקומיים, הוא הגיע למקום כשהוא תחת השפעת אלכוהול, ופשוט "הצטרף לאמו" | מאוחר יותר התברר שמדובר בטעות בזיהוי (בעולם, מעניין)