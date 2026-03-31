ערב חג הפסח התשפ"ו, ברקע המלחמה הנמשכת מזה יותר מחודש מול האויב האיראני, ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב הצהרה לתקשורת | נתניהו אמר: "פגענו קשות והרחקנו שני איומים קיומיים, איראן שעטה קדימה לפתח נשק גרעיני ועשרות טילים בליסטיים" | עם זאת, הוא הוסיף כי "יש לצבאות הטרור שהקימה עדיין יכולת שיורית לירות עלינו" (חדשות)
כתב בטלוויזיה הממלכתית של איראן סיים היום דיווח מהאירוע לציון יום המהפכה האסלאמית באמירת "מוות לחמינאי" - במקום "מוות לישראל ולארצות הברית". הוא ניסה לתקן את דבריו תוך כדי שידור, ובהמשך דווח שמנהל השידורים המחוזי פוטר (בעולם)
בהיכל בית מדרשו הגדול ברחוב דונולו בבני ברק, ערך האדמו"ר מספינקא את השולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט ברוב פאר והדר | קהל החסידים גדש את ההיכל מקצה לקצה וצפה מקרוב בעבודת הקודש. במקביל, זכו מאות חסידי ואוהדי בית ספינקא השוהים מעבר לים לצפות במעמד כולו באמצעות שידור חי שהועבר לריכוזי החסידות בחו"ל, מה שאפשר להם לחזות מקרוב בעבודת הקודש ולהרגיש כחלק בלתי נפרד מהטיש המרומם (חסידים)
ח"כ מנסור עבאס נשאל האם הוא תומך בהשמדת חמאס ברצועת עזה, אך במקום להשיב על השאלה הוא בחר לנתק את השיחה | "אתה מכניס אותי לשאלות... זה מתחיל להיות מין חקירה כזאת, אני מפסיק את הריאיון", אמר וירד משידור (פוליטי)
יומיים לפני יום הכיפורים, הגיע ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש למסור שיחת חיזוק והתעוררות מיוחדת בהיכל הגדול של קהילת "בית השם", שנבנה במיוחד לקראת חודש תשרי, בטבורה של עיר התורה והחסידות בני ברק | קהל רב נהר מכל קצווי העיר לשמוע את דבריו של ראש הישיבה | השיחה הועברה בשידור חי גם לרחובות הסמוכים, וכן לבית המדרש המרכזי של הקהילה, שגם הוא היה מלא (חרדים)
ליל תשעה באב, המונים מתאספים מדי שנה לשמוע את שיחתו המטלטלת והדומעת של הגאון הרב יצחק פנגר על חורבן בית מקדשנו | השיחה נמסרת בהיכל ישיבת 'נזר ישראל' במודיעין עילית • 'בבלי' העביר בשידור חי את השיחה | צפו בשידור חוזר (יהדות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו משדר הערב מסר מיוחד, ברקע אישור הממשלה לעסקת החטופים אמש | כפי שדווח מוקדם יותר, העסקה אושרה ברוב של 24-8 לאחר ששרי הציונות הדתית, עוצמה יהודית ושני שרים מהליכוד הצביעו נגד | הפסקת האש תחל מחר בשעה 8:30 בבוקר | (חדשות)