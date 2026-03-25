להיט חדש כובש את האספלט של מומבאי, אך עבור התושבים מדובר בסיוט מתמשך | הכביש המנגן הראשון בהודו, שנועד לעודד נהיגה בטוחה באמצעות חריצים מיוחדים באספלט, מעורר סערה ציבורית לאחר שמאות משפחות התלוננו על רעש בלתי פוסק שחודר לבתיהם (חדשות, מעניין)
האם סין באמת הקימה צבא של "טרמינאטורים"? סרטונים ויראליים שהציגו רובוטים דמויי אדם חמושים בתרגילי ירי חי צברו מיליוני צפיות ועוררו בהלה עולמית מפני עתיד המלחמה | האם מדובר בנשק יום הדין או בהונאת בינה מלאכותית מתוחכמת? (חדשות בעולם)
הטלוויזיה הרוסית חשפה "טנק מכסחת דשא" חדשני שנועד להצליף ברחפנים בעזרת כבלי פלדה מסתובבים בשדה הקרב | למרות הניסיון להציג עוצמה טכנולוגית, הכלי הוויראלי זכה לקיתונות של בוז ולעג בעולם, שם כינו אותו "בדיחה" המזכירה קרבות רובוטים או כלי גינון (חדשות בעולם)
בין "מטחנות בשר" לשיטות גולאג מודרניות: כך דוחקים מפקדים רוסים את "האליטה החדשה" של פוטין אל קצה גבול הייאוש | מאירוע בני הערובה המטלטל בחנות ועד לתיעודים של חיילים הכבולים לעצים | מאחורי הקלעים של המשמעת בצבא רוסיה (חדשות בעולם)
בשידור חי שזעזע את העולם, המטפס כבש את פסגת גורד השחקים ללא חבלים או רתמות, כשהוא תלוי בין שמיים לארץ בגובה בלתי נתפס של 508 מטרים | המבצע הנועז, שנמשך כ-90 דקות תחת רוחות מצליפות, הותיר מיליוני צופים נדהמים (חדשות בעולם)
תופעה חברתית של מרוצי רחוב ופעלולים מסוכנים ברכבי יוקרה ואופנועים צוברת תאוצה ברצועת עזה, תוך סיכון ממשי לחיי התושבים.
תיעודים קשים מהשטח מראים נהגי BMW ואופנועי ספורט מאבדים שליטה ודורסים צופים, במה שנראה כהפקרות מוחלטת ברחובות הצפופים (העולם הערבי)
בעוד שענקית הרכב הסינית: הציגה בסרטוני הפרסום יכולות ניקוי מרשימות של ה-Yangwang U7, המציאות במינסק חשפה פער משמעותי בין ההבטחות השיווקיות לביצועים בשטח, כאשר כמעט אף פתית שלג לא הוסר מהמכונית (חדשות בעולם)
ניקולאס מאדורו, נשיא ונצואלה לשעבר, ממתין למשפט פדרלי בניו יורק על אשמות טרור וסחר אסור - ועכשיו מאות פליטים וונצואלנים שולחים לו מכתבים, ממים ושירים סאטיריים, שמפנים לו לעג וכאב אישי | החוק האמריקאי מאפשר לשלוח מכתבים לאסירים כל עוד אינם כוללים איומים, וכך הקמפיין מגיע עד לתא (חדשות בעולם)