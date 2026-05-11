שגריר סין נזף בלונדון אחרי הרשעת מרגלים

משרד החוץ הבריטי זימן את השגריר הסיני בלונדון, ג'נג זה-גואנג, לנזיפה חריפה, זאת בעקבות הרשעתם של שני בעלי אזרחות כפולה בריגול עבור המשטר הסיני. המהלך הדיפלומטי הנדיר מגיע יום אחד בלבד לאחר שחבר מושבעים בבית המשפט הפלילי המרכזי בלונדון הרשיע את וואי צ'י-ליאונג ויואן צ'ונג-ביו בסיוע לשירות מודיעין זר.

בהודעה רשמית הבהיר משרד החוץ הבריטי כי "לא יסבול כל ניסיון של מדינות זרות להפחיד, להטריד או לפגוע ביחידים או בקהילות" על אדמת בריטניה. הגורמים בלונדון הדגישו כי פעולות כאלה מהוות "הפרה חמורה של ריבונות בריטניה" ולא יעברו בשתיקה.

ההרשעה הראשונה מסוגה

השניים, בעלי אזרחות כפולה סינית ובריטית, הם הראשונים בהיסטוריה של בריטניה שהורשעו בריגול למען סין. מחלקת השיטור ללוחמה בטרור בלונדון, שהובילה את החקירה, מסרה כי השניים "ריגלו עבור רשויות הונג קונג", כאשר המטרות היו למעשה פעילים פרו-דמוקרטיים המתגוררים בבריטניה.

המשפט, שנמשך מספר שבועות, חשף רשת פעילות מודיעינית מתוחכמת שכללה מעקב אחר פעילים סינים בגלות. בין הנאשמים נמצא גם קצין הגירה בריטי לשעבר, עובדה שמעלה חששות רציניים בקרב גורמי הביטחון בלונדון לגבי חדירת סוכנים זרים למערכות ממשלתיות רגישות.

תגובה סינית חריפה

שגרירות סין בבריטניה לא השאירה את הדברים בשתיקה. במסר רשמי מסר השגריר מחאה על פסיקת בית המשפט בלונדון וקרא לבריטניה להפסיק את "המניפולציה הפוליטית האנטי-סינית". בבייג'ינג רואים בהליך המשפטי ניסיון נוסף של המערב לפגוע בתדמיתה של סין.

המתיחות הדיפלומטית בין לונדון לבייג'ינג מצטרפת לסדרה של עימותים בין המעצמות בנושאי ביטחון ומודיעין. רק לאחרונה סירבה סין לציית לסנקציות אמריקניות על רכישת נפט איראני, צעד שהחריף את היחסים עם המערב.

עונש חמור בפתח

השניים עומדים בפני עונש מאסר של עד 14 שנים, עונש חמור במיוחד בהשוואה למקרים דומים בעבר. גזר הדין צפוי להתקבל בשבועות הקרובים, כאשר התביעה צפויה לדרוש עונש מרתיע שישדר מסר ברור לגורמים זרים המנסים לפעול על אדמת בריטניה.

הפרשה מעלה שאלות קשות על היקף פעילות המודיעין הסינית במערב ועל יכולתן של מדינות אירופה להתמודד עם האיום. גורמי ביטחון בלונדון מעריכים כי מדובר רק בקצה הקרן של רשת רחבה הרבה יותר של פעילות ריגול סינית בשטח בריטניה ובמדינות נוספות באירופה.