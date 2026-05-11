דובר הליכוד חושף: כך נראה יום העבודה של ראש הממשלה

דובר הליכוד גיא לוי ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

סערה ציבורית פרצה בעקבות הראיון שהעניק ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית האמריקנית "60 דקות", כאשר עיתונאי בכיר העלה שאלות חריפות בנוגע למצבו הרפואי של רה"מ. העיתונאי יניר קוזין, המסקר את נתניהו כמעט עשור, פרסם פוסט מפורט בו ציין כי "לא זוכר הופעה כזו שלו" וכי "רה"מ נראה עייף מאוד, כפוף ושמוט כתפיים".

קוזין הדגיש בפוסטו כי אין מדובר בגילנות או לעג, אך טען שיש "שאלה שעומדת בחלל החדר" לגבי מצבו הרפואי האמיתי של ראש הממשלה. "להיות ראש ממשלת ישראל זה ללא ספק התפקיד הקשה בארץ, ויש שיאמרו בעולם", כתב העיתונאי, והוסיף כי נתניהו מכהן בתפקיד כמעט 20 שנה בסך הכל. העיתונאי דרש כי לשכת ראש הממשלה תפרסם "דו"ח עדכני, מקיף ומהימן על מצבו הרפואי של רה"מ כדי לשקף לציבור את המציאות כמות שהיא ולא באיחור של שנה ויותר". הוא הזכיר כי בעבר לא מיהרו בלשכת רה"מ לעדכן את הציבור במצבו הרפואי של נתניהו אלא רק בדיעבד. "האיש הוא נס הולך" רצח ברמלה: אישה נורתה למוות, 3 נפצעו אליהו לוי | 10:24 דובר הליכוד גיא לוי מיהר להגיב לפרסום בתגובה מפורטת, בה חשף פרטים על לוח הזמנים היומיומי של ראש הממשלה. "כאדם שנמצא לא מעט ליד ראש הממשלה, אני יכול להעיד ממקור ראשון שראש הממשלה עובד לרוב בין 18-20 שעות ביום", כתב לוי. לדבריו, "גם ב-6 שעות שיש לו בבית הוא מקבל ועונה לעשר שיחות. הוא אוכל תוך כדי הישיבות עצמן ולא לוקח הפסקה של דקה לפני האוכל, אחרי האוכל או בכל שלב אחר ביום". דובר הליכוד הוסיף כי "הלו"ז שלו מלא ברמת הדקה ולצערנו רוב הפגישות מחכות בחוץ כדי שהפגישה הקודמת תסתיים".

נתניהו בראיון ( צילום מסך )

לוי התייחס גם ללחצים המיוחדים שחווה ראש הממשלה בתקופה זו: "ראש הממשלה במקביל לעבודתו סביב השעון, ניהול מלחמה ב-7 חזיתות, תחת כלל הלחצים מבית ומחוץ, גם מעיד שעות ארוכות מידי שבוע בבית המשפט (היום יהיה יום העדות ה-83 שלו)".

דובר הליכוד אף חשף פרטים על שגרת הכושר של נתניהו: "ראש הממשלה גם מקפיד להתאמן כמעט מידי יום, לאכול בריא ואני מוכן להתערב איתך שהוא מרים משקולות במשקל גבוה ממה שאתה מסוגל", כתב לוי בתגובה ישירה לעיתונאי.

"כן… אז יש מצב שראית קצת עייפות על פניו. אנחנו בצוות שלו צעירים ממנו בעשרות שנים, מתחלקים בעבודה מולו ואנחנו מפורקים מעייפות 99% מהזמן"

לוי סיכם את דבריו בהערכה אישית: "האיש מבחינתי הוא נס הולך, תמיד הערכתי את היכולות האלו שלו, אבל עכשיו כשאני לצידו, זה נראה לי ולסובבים אותו כמעט אל טבעי ואין לאף אחד מאיתנו הסבר הגיוני לאיך הוא עושה את זה".