בלבול והכחשות: האם נפתחה בדיקה נגד ערוץ 14?

דרמה משפטית ותקשורתית חריגה התפתחה בשעות האחרונות סביב השאלה: האם משטרת ישראל פתחה בבדיקה פלילית נגד ערוץ 14? בעוד שהמדינה מסרה לבית המשפט העליון כי החלה "בחינה ראשונית" של תכנים בערוץ, המשטרה מיהרה להוציא הכחשה גורפת - מהלך שהוביל להאשמות הדדיות ולכינוס דחוף של ועדת הביטחון הלאומי בכנסת.

הסערה החלה בעקבות עתירה שהגישה "התנועה לרגולציה הוגנת" לבג"ץ, בה נדרש הסבר מדוע לא נפתחה חקירה פלילית נגד הערוץ בגין חשד לעבירות של המרדה והסתה לאלימות. העותרים הצביעו על שורת התבטאויות חריפות נגד שופטי בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה שהושמעו בשידורי הערוץ.

תשובת המדינה: "בחינה ראשונית" בת חצי שנה

בתשובתה לבג"ץ, מסרה המדינה כי אגף החקירות והמודיעין (אח"מ) במשטרה החל בבחינה ראשונית של התכנים שפורסמו בערוץ. על פי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, הבדיקה צפויה להימשך כחצי שנה בשל היקף החומר הרב הטעון בחינה.

המדינה הבהירה כי בשלב זה מדובר בבדיקה בלבד, וטרם התקבלה החלטה על מעבר לחקירה פלילית מלאה תחת אזהרה. יחד עם זאת, עצם הדיווח על קיום הבחינה עורר גל תגובות בזירה הציבורית והפוליטית.

המשטרה מכחישה, הערוץ תוקף: "משקרים"

שעות ספורות לאחר פרסום הדיווחים, הוציאה משטרת ישראל הודעה חד-משמעית המכחישה את הדברים: "לא מתבצעת חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של גוף תקשורת כלשהו. הפרסומים בלתי מבוססים ומטעים את הציבור".

בערוץ 14 לא קיבלו את ההכחשה וטענו כי המשטרה "משקרת ומנסה להטעות". לטענתם, קיימת סתירה מובנית בין דברי המשטרה לבין המסמכים הרשמיים שהגישה הפרקליטות לבג"ץ בשם המדינה. בערוץ רואים בכך ניסיון טיוח או לחלופין "רדיפה פוליטית" במסווה משפטי.

טענות לאכיפה בררנית

אחד הטיעונים המרכזיים שעלו מטעם ערוץ 14 ומתומכיו הוא סוגיית האכיפה הבררנית. בערוץ הציבו סימן שאלה מול התנהלות רשויות החוק במקרים אחרים, תוך השוואה לערוצי תקשורת אחרים שלטענתם לא נחקרו על התבטאויות דומות או חמורות יותר.

הטענה היא כי קיים סטנדרט כפול המאפשר לגופי תקשורת מסוימים לבקר בחריפות את הממשלה, בעוד ביקורת על מערכת המשפט מתורגמת מיד ל"הסתה". כזכור, בעבר הוגשו תביעות דיבה נגד הערוץ ופרשניו בגין התבטאויות שונות.

דיון דחוף בוועדת הביטחון

הסערה עברה במהירות מהזירה המשפטית לזירה הפרלמנטרית. יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, הודיע על כינוס דיון דחוף בשבוע הבא לבירור הסתירה בין הדיווח לבג"ץ להודעת ההכחשה של המשטרה.

פוגל הגדיר את המהלך כ"ניסיון השתקה ברוטאלי" וכביטוי ל"דיקטטורה משפטית". לדיון צפויים להיות מזומנים נציגי משטרה, פרקליטות וגופי רגולציה, במטרה לקבל הבהרות על הסטטוס האמיתי של הבדיקה ועל אופן התיאום בין הגופים השונים.

פער תפיסתי או בלבול תקשורתי?

כרגע נראה שישנו פער תפיסתי או תקשורתי בין הפרקליטות, שדיווחה לבג"ץ על בחינה ראשונית, לבין דוברות המשטרה, שמכחישה קיום חקירה פלילית. השאלה האם מדובר ב"בדיקה מנהלית" שאינה פלילית, או בבלבול בתיאום בין הגופים, צפויה לעמוד במרכז הדיון הציבורי בימים הקרובים.

יצוין כי התנועה לרגולציה הוגנת, שהגישה את העתירה, תקפה את גרירת הרגליים של הרשויות - 450 יום עד למתן תגובה ראשונית - והזהירה מפני איום על חיי שופטים. מנגד, בערוץ 14 ממשיכים לטעון כי מדובר בניסיון לסתום פיות לתקשורת ימנית.