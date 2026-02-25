בחור ישיבה שיגר לח"כ יאיר לפיד הודעה בה איים ברצח של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המשפטים יריב לוין | הוא מיהר למחוק את ההודעה אך לשכת לפיד העבירה את ההודעה למשטרה, הבחור נעצר ושוחרר לאחר חקירה (חדשות)
התפתחות חמורה נרשמה בפרשת ההברחות לעזה כאשר כתב אישום יוגש נגד אחד המעורבים - אישום שלפי הדיווחים "יטלטל את המערכת" | לפי הדיווח, לא ניתן כרגע להרחיב מעבר, אך ניתן לומר כי מה שהתגלה עד כה הוא רק "קצה הקרחון לתופעה" (משפט)
אחרי שהופיע בבית משפט, נשאר החשוד בדריסת שערי בית הכנסת הגדול בריסביין שבאוסטרליה במעצר. הוא הכחיש שביצע פשע שנאה וטען שמדובר היה ב“רגע של איבוד שליטה” בלבד | הדיון הבא נקבע לעוד כשבועיים (יהדות בעולם)
בעזרת זהויות גנובות, פרופילי לינקדאין מזויפים וראיונות וידאו עם דיפפייק, הצליחו מפתחי תוכנה מצפון קוריאה להתקבל לעבודה מרחוק בחברות בארה״ב - כולל חברות Fortune 500 וקבלני ביטחון - ולהזרים למשטר של קים ג׳ונג און מאות מיליוני דולרים בשנה, עד שחקירה משותפת של 11 מדינות החלו לחשוף אותם (בעולם)
נחשפו תמלולי חקירתו של בצלאל זיני בפרשת ההברחות לעזה | מהתמלולים עולה כי במהלך חקירתו הודה זיני כי ידע על פעילות ההברחות של שותפו ליחידה אך טען כי לא הבין שמדובר בעבירה, וסירב להסביר מדוע לא דיווח על כך (חדשות)
הפרקליטות האיטלקית פתחה בחקירה פלילית בחשד למעורבות של גבר כבן 80 ב"ספארי אנושי" שנערך בסרייבו במהלך שנות ה־90, שערורייה שנחשפה לאחרונה | על פי החשד, אזרחים שילמו בשעתו עשרות אלפי אירו למיליציות הסרביות כדי לפגוע באזרחים (בעולם)
פעיל הימין מרדכי דוד הגיע לחקירת משטרה בחשד להפרעה לסדר הציבורי, לאחר שחסם בימים האחרונים את רכביהם של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק ושל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק | דוד אמר לפני החקירה: "אני גאה שחסמתי את אהרן ברק ואת אהוד ברק, אני חסמתי את הדיקטטור הגדול ביותר שקם לעם היהודי״ (משטרה)
בצל חרושת השמועות על "הפרשה הביטחונית החדשה" שצפויה לטלטל את מערכת הביטחון, הבוקר בית המשפט מתיר לפרסם פראפרזה על הפרשה - בצל צו איסור הפרסום הגורף | הפרשה נמצאת בחקירה משותפת של ימ"ר דרום והשב"כ (חדשות)
השב"כ חשף כי במסגרת מבצע בעזה נעצר מחבל של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שהיה מעורב בפעילות נגד צה"ל | הוא סיפר על מעורבותו בהעברת גופתו של גואילי בין מספר מקומות מה שעזר להוביל לקבל מידע מודעיני על החלל החטוף (בטחון)
נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר הערב באזהרה במחלקה לחקירות שוטרים פעם נוספת על קשריו עם מפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם | לפי החשד בפרשה, יעקובי העביר למועלם מידע חסוי ורגיש הנוגע לחקירה סמויה בעניינו - בתמורה לקידומו במשטרה (חדשות)
אחרי יותר משבוע בו הסתובב חופשי, בעלי הבר בשוויץ נעצר על ידי המשטרה המקומית והועבר למתקן | בתוך כך, פרטים חדשים מחקירת בני הזוג מתבררים | הדלת שנותרה נעולה למרות שהייתה אמורה להיות פתוחה - ואיך הכל התחיל (בעולם)