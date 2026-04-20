המשטרה פנתה הבוקר (שני) לבית המשפט בבקשה להאריך ב-180 ימים נוספים את תוקף החזקת התפוסים של בכירי הפרקליטות הצבאית. הבקשה, שהוגשה בהסכמת הצדדים, תאפשר למשטרה להמשיך להחזיק בטלפונים, במידע הדיגיטלי ובמסמכים שנתפסו במהלך החקירה.

הבקשה מתייחסת לציוד שנלקח מהפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, מסגנה גל עשהאל, ומהתובע הצבאי הראשי לשעבר, מתן סולומש. על פי הנמסר, אף שהשלב החקירתי הפעיל הסתיים, במשטרה טוענים כי נדרש זמן נוסף לצורך עיבוד היקף החומרים הרב שנמצא במכשירים ובמסמכים. פירוט התפוסים: מסמכים רגישים ומכשירים חכמים מהפירוט שהוגש לבית המשפט עולה כי אצל הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר נתפסו מסמכים מחדר השינה בביתה וכן מלשכתה, לצד מכשיר אייפון 16 פרו מקס ושעון חכם מסוג אפל. אצל סגנה, גל עשהאל, נתפס אייפון 15 פרו מקס, לצד חומרים הקשורים לפעילות צבאית רגישה. פרסום ראשון: ה'אמברגו' שהטיל הגרמ"ה הירש על איחוד בני הישיבות | מעייריב איצלה כץ | 21:23 בין החומרים שנתפסו אצל עשהאל: מסמכים תחת הכותרת "שדה תימן", תיקייה בשם "הפרקליטות הצבאית", ומחברות של אגף המבצעים. אצל מתן סולומש נתפס מכשיר טלפון, וגם החזקתו צפויה להתארך בחצי שנה נוספת.

רקע: פרשה מורכבת ורגישה

הפרשה פרצה לאחר שסרטון מהאירוע בשדה תימן הודלף לתקשורת, והחקירה התמקדה בשאלה מי עומד מאחורי ההדלפה. כזכור, ארגון בצלמו שלח מכתב חריף למפכ"ל ולפרקליטות בדרישה לסיים את גרירת הרגליים בטיפול בתיק החקירה.

במשטרה מסבירים כי מדובר בחקירה מורכבת ורגישה, ולכן נדרש פרק זמן נוסף להמשך הטיפול בחומרים. ההחלטה האחרונה של יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק קבעה כי תיק הפצ"רית יועבר לטיפולו של פרקליט המדינה עמית אייסמן, לאחר שנקבע כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולשכתה מנועים מעיסוק בתיק בשל חשש לניגוד עניינים.

ביקורת ציבורית על התנהלות החקירה

הפרשה עוררה ביקורת ציבורית חריפה על התנהלות גופי האכיפה. העיתונאי מוטי קסטל חשף את מעגל ההתחמקות והאחריות המתגלגלת בפרשה, כאשר תיאר כיצד ניסיונותיו לקבל תשובות בסיסיות על מצבה של החקירה נתקלו בקיר אטום של זריקת אחריות בין הגופים.

"פניתי למשטרה זרקו אותי לפרקליטות. הפרקליטות זרקו אותי לבדוק מול המשטרה", תיאר קסטל, והוסיף כי מדובר ב"קלאסיקה של ביזיון, הסתרה וזריקת אחריות". הבקשה הנוכחית להארכת תוקף התפוסים מגיעה על רקע זה, כאשר המשטרה מבקשת זמן נוסף להשלמת עיבוד החומרים שנאספו.