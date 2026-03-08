היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק קבעה כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולשכתה מנועים מעיסוק בתיק הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, על כן, התיק יועבר לפרקליט המדינה עמית איסמן (משפט)
צוות החקירה אשר חקר את פרשת הפ"צרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - פרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן, סיים את פעולות החקירה העיקריות | המפכ"ל הורה להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים, ובהתאם לחוות דעתה לגורם בדיקה חיצוני וזאת בשל החשש מניגודי עניינים (משטרה)
המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שרון אפק, ביקר הבוקר בביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי | כשצלם של ערוץ 14 ניגש לאפק, זה הגיב בהפתעה והסתיר את פניו | בעקבות החשיפה הוגשה תלונה רשמית נגד היועמ"שית (חוק ומשפט)
בג"ץ דחה את בקשתו החוזרת של שר המשפטים יריב לוין למנות את נציב התלונות על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, למלווה חקירת הפצ"רית, לאחר שהגיע ל"מבוי סתום" בניסיון למנות גורם אחר שילווה את החקירה | לוין תקף: "מערכת אשר איבדה את הבושה" (משפט)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)
שר המשפטים יריב לוין פנה לבג"ץ אחרי שלא הצליח למצוא מלווה מוסכם לחקירת פרשת הפצ"רית, וביקש "לבחון מחדש" את מינויו של השופט קולה לתפקיד | "בחלוף כמעט חודש לאחר פסק דינו של בית המשפט הנכבד וקרוב לחודשיים מאז החלה החקירה, נמצא כי הטלת התפקיד על גורם העונה על כל אמות המידה שנקבעו על ידי בית המשפט אינו ישים", כתב השר לבג"ץ (חוק ומשפט)
העוזר הבכיר של היועמ"שית מנע את עצמו מטיפול בפרשת שדה תימן בגלל מעורבות לשכת היועמ"שית; למרות זאת, בהרב מיארה סירבה להסיר את ידיה מהנושא; ההסתרה הדרמטית: היועמ"שית לא גילתה ליועמ"ש משרד המשפטים על מניעת העיסוק של עוזרה (בארץ, חוק ומשפט)
הקצינה שבזכותה נחשפה פרשת הפצ"רית הושעתה מצה"ל על ידי הרמטכ"ל וראש אכ"א, יחד עם זאת נחשף, כי הפ"צרית עצמה עדיין מקבלת שכר של אלופה בצה"ל ועוד הטבות | גורם במערכת אמר: "המשמעות הישירה של זה היא, שמי שחושף שחיתות בצה"ל, יקבל עונש מהמערכת" | אלו הטענות מהצד השני (חדשות בארץ)
הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, החשודה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן ובטיפול לקוי באירוע, שוחררה מאיכילוב ותיקרא להיחקר בימים הקרובים | המשטרה הפיקה את תכולת הטלפון הנייד שלה, שנמצא בחוף הים לאחר היעדרותה | בינתיים, בג״ץ ממשיך לדון במחלוקת על מינוי המלווה לחקירת הפרשה ופוסל את המועמדים שנבחרו ע"י שר המשפטים יריב לוין (בארץ)
שופטי בג"ץ החליטו פה אחד לבטל את מינויו של השופט בן חמו למלווה חקירת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי - כפי שהציע שר המשפטים יריב לוין | "משאינה עומדת בהוראות הדין ובמגבלות שהוצבו בעניין משמר
הדמוקרטיה" (משפט, בארץ)
פרשת הפצ"רית הולכת ומסתבכת ואין עדיין מועמד מוסכם שיהיה אחראי על החקירה | השר לוין הציע את השופט בן חמו וכעת שופטי בג"ץ דנים בעתירות נגד המינוי וטוענים, כי לא ייתכן שתוך שלושה ימים הצליחו לסיים את הליך המינוי | אדם שישב בקהל, צעק לשופט עמית "עבריין", לאחר מספר דקות שבהן נמשך הכאוס, עמית הורה להוציא את כל הקהל מהאולם (חדשות משפט)
פרשיית הפצ"רית לא יורדת מסדר היום ולמרות שמנסים להקטין אותה, כדי להגן כביכול על מערכת המשפט, השופט קולה שמונה בידי שר המשפטים, מבהיר מדוע הוא הסכים לקחת על עצמו את החקירה והבהיר גם מה רמת הקשר שלו עם שר המשפטים יריב לוין (חדשות משפט)