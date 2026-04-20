"שלול את דרגותיה": ואטורי דורש מהרמטכ"ל לפעול נגד הפצ"רית

סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד), פנה הבוקר (שני) לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בדרישה חריפה לנקוט צעדים מיידיים נגד הפצ"רית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי. במכתב ששיגר לראש המטה הכללי, דרש ואטורי לשלול את דרגותיה של תומר-ירושלמי בהקדם.

בשאילתא שהועברה לרמטכ"ל, ביקש ואטורי לברר מדוע טרם ננקטו הצעדים הדרושים נגד הפצ"רית לשעבר, על אף חומרת הפרשה והזמן הרב שחלף מאז פרוץ הפרשה לתקשורת. הפנייה מגיעה על רקע החקירה המתמשכת בפרשת הדלפת הסרטון מהאירוע בשדה תימן, אחת הפרשיות החמורות והרגישות ביותר שהסעירו את מערכת הביטחון בחודשים האחרונים.

הפרשה פרצה לאחר שהסרטון מהאירוע בשדה תימן הודלף לתקשורת, והחקירה התמקדה בשאלה מי עומד מאחורי ההדלפה. העיתונאי מוטי קסטל חשף לאחרונה את מעגל ההתחמקות והאחריות המתגלגלת בפרשה, כאשר תיאר כיצד ניסיונותיו לקבל תשובות בסיסיות על מצבה של החקירה נתקלו בקיר אטום של זריקת אחריות בין הגופים.

"מה עלה בגורל הפצר"ית? נחקרת? במעצר בית?" שאל קסטל, ותיאר: "פניתי למשטרה זרקו אותי לפרקליטות. הפרקליטות זרקו אותי לבדוק מול המשטרה". לדבריו, מדובר ב"קלאסיקה של ביזיון, הסתרה וזריקת אחריות" המעידה על "שיתוף פעולה מדהים בין אנשי המערכת".

את מכתבו חותם ואטורי בדרישה "נוכח חשיבות שמירת אמון הציבור בצה"ל, אחריות הפיקוד הבכיר והצורך בגיבוי חיילי צה"ל בשטח – אבקש לקבל מענה ברור ומפורט בהקדם".