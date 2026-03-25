זיו אגמון, שמכהן בפועל כראש הסגל ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשמע בשיחות פרטיות כשהוא נוקט בהתבטאויות חריפות במיוחד | בין היתר אמר כי "נתניהו סיים" על רקע אירועי 7 באוקטובר, וכן מתח ביקורת חריפה על סביבת ראש הממשלה, אגמון התבטא גם כלפי גורמים בליכוד ובכנסת באופן בוטה (פוליטי)
1,000 משפחות פונות לממשלה בדרישה לאפשר מיידית התיישבות בתוחמת הצפונית ברצועת עזה, כאקט סימלי והתחלתי לציון 20 שנה לתוכנית ההתנתקות | בין החותמים על המכתב היו, ראש ישיבת שדרות הרב דוד פנדל, ח"כ ניסים ואטורי ומשפחות שכולות שבניהן נפלו במערכה בעזה (חדשות בארץ)
סיעת הליכוד תדון ביום רביעי בהצבת חה"כ חנוך מילבצקי בראשות ועדת חוץ וביטחון במקומו של חה"כ יולי אדלשטיין, שכזכור נמצא במרכז המשבר הפוליטי של הממשלה עם החרדים ברקע חוק הגיוס מה שמטריד מאוד את ראש הממשלה, המנסה למצוא מתווה לייצוב הקואליציה (פוליטי)
ח"כ ניסים ואטורי נשאל על המקרה בו נעצר ישראל פריי, לאחר שהסיט נגד חיילי צה"ל והשיב כי "אדם כזה צריך לעמוד לתלייה" | על חקירת העיתונאי אביעד גליקמן טען ואטורי: "גם אם הוא עיתונאי והוא שייך לחונטה, הוא צריך לשמור על החוק" (פוליטי)
ועדת האתיקה של הכנסת דנה בארבעים ותשע קובלנות נגד שורה ארוכה של פוליטיקאים מכהנים | בחלק מהמקרים נרשמה נזיפה חמורה, ובמקרים קיצוניים יותר הוטלהה הרחקה מהדיונים ושלילת זכות דיבור בעקבות התנהלות חריגה וזלזול חריג בתקנון הכנסת | אלה ההחלטות (פוליטי)
אחרי הסאגה בה השר עמיחי אליהו וחבר הכנסת ואטורי הודיעו כי לא יתייצבו לחקירה בענין ההתפרצות למחנה הצבי בשדה תימן, במשטרה מבהירים כי לא התקבלה פנייה רשמית בנושא אל המפכ"ל, בשל כך לא צפויה בשלב זה להיפתח חקירה נגד נבחרי ציבור (בארץ)