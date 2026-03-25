לאחר הסערה הפוליטית שפרצה אמש (שלישי) בעקבות פרסום תוכן מהקלטות פרטיות שבהן נשמע זיו אגמון, ראש הסגל בפועל של ראש הממשלה, מתבטא בחריפות כלפי גורמים שונים במערכת הפוליטית, הגיעה תגובתו הראשונה של אגמון עצמו.

התגובה מגיעה לאחר שאתמול פורסמו דברים חריפים במיוחד שיוחסו לו כלפי חברי כנסת ממוצא מזרחי ומפלגת ש"ס.

"אני לא מתכוון להתייחס לכל דברי הבלע שיוחסו לי, אבל על דבר אחד לא יכולתי לעבור בשתיקה", מסר אגמון בהודעה רשמית שהופצה מטעם לשכת ראש הממשלה: "כל מי שמכיר אותי ואת עבודתי עם ראש הממשלה יודע היטב שהמילים שיוחסו לי לכאורה בקשר לעדות המזרח הן ממני והלאה, ולא רק מהסיבה שחלק גדול ממשפחתי יוצאי עדות המזרח ומרוקו. נעשה לי כאן עוול של ממש".

כזכור, אתמול פרצה סערה פוליטית לאחר שפורסמו בחדשות 12 תוכן מהקלטות של שיחות פרטיות שבהן נשמע אגמון מתבטא בחריפות כלפי גורמים שונים. בין היתר, יוחסו לו דברים קשים במיוחד כלפי חברי כנסת ממוצא מזרחי, כאשר לפי הפרסומים אמר דברים כמו "ואטורי זה בבון" ו"רביבו הוא מרוקאי מפגר". כמו כן, יוחסו לו התבטאויות חריפות כלפי מפלגת ש"ס ואמירות נוספות על סביבת ראש הממשלה.

אגמון, שהפך בתקופה האחרונה לדמות המרכזית והמשפיעה ביותר בלשכת רה"מ, מצא את עצמו במוקד סערה פוליטית חריפה. לצד השעייתו של יונתן אוריך, חקירתו של צחי ברוורמן, עזיבתו של רון דרמר ופיטוריו של צחי הנגבי, אגמון מצא את עצמו בצמרת מוקדי קבלת ההחלטות סביב נתניהו - מעמד שהפך אותו למטרה לביקורת ציבורית.

התקפה חריפה בוועדת הכנסת

התגובה של אגמון מגיעה לאחר שהבוקר התקיים דיון סוער בוועדת הכנסת, שבו עלה ח"כ ינון אזולאי מש"ס להתקפה חריפה על אגמון. "זיו אגמון פחדן, בוגד. הוא צריך להיחקר. הוא בגד באמון ראש הממשלה. אולי הוא בוגד גם במדינה", זעם אזולאי בדיון. כאשר נשאל על ידי ח"כ גלעד קריב האם הוא בוגד "כמו יונתן אוריך", השיב אזולאי: "ממש לא".