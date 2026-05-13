בבלי
בשל תמיכתה בעותרים

"נמצאת בניגוד עניינים": נתניהו דורש להרחיק את היועמ"שית מתיק גופמן

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשה דחופה למנוע מהיועמ"שית גלי בהרב-מיארה להגיש מסמכים ותצהירים בתיק גופמן | לטענתו, "היא תומכת במבקשים לבטל את המינוי - מעורבותה פוגעת במראית העין הציבורית" (משפט)

נתניהו במליאה (צילום: נועם מושקוביץ / דני שם טוב, דוברות הכנסת)

העימות החזיתי בין הממשלה לייעוץ המשפטי לממשלה מגיע לשיא חדש ב. במסמך דחוף שהגיש אמש (שלישי) ד"ר הראל ארנון, המייצג את הממשלה ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו, עלתה דרישה חריגה: למנוע מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה את הגשת התצהירים המרכזיים בתיק העוסק במינויו של האלוף רומן גופמן.

הדרישה: לעקוף את

עיקר המחלוקת נוגע לתצהירו של קצין בכיר, תת-אלוף ג', שנועד להשיב לטענות העותרים נגד המינוי. עו"ד ארנון דורש שהתצהיר יוגש לבג"ץ ישירות על ידי הוועדה או על ידי הייצוג הנפרד, ללא מעורבות של לשכת היועמ"שית.

הנימוק לבקשה חריף במיוחד: מאחר שגלי בהרב-מיארה הודיעה כי היא תומכת בעמדת העותרים וסבורה שיש לבטל את המינוי, נוצר מצב של "אנומליה דיונית". לפי ד"ר ארנון, הגשת מסמכי הגנה של הממשלה באמצעות מי שמתנגדת להם בפועל מייצרת "חשש למראית עין ציבורית שהיא נוגעת בדבר".

לטענת פרקליטו של , "דרך המלך" בנסיבות אלו היא לאפשר לוועדה להציג את עמדתה באופן עצמאי. הבקשה הוגשה בלוח זמנים צפוף במיוחד, עוד בטרם התקבלה תגובת הייעוץ המשפטי לממשלה או העותרים בתיק.

