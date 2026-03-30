מחלקת חנינות במשרד המשפטים השלימה את עבודתה לצורך גיבוש חוות דעת בבקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו והעבירה את עמדתה לשר עמיחי אליהו שקיבל את הסמכויות לעסוק בנושא | השר אליהו: "אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה" (חדשות)
היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק קבעה כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולשכתה מנועים מעיסוק בתיק הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, על כן, התיק יועבר לפרקליט המדינה עמית איסמן (משפט)
ההחלטה בדבר חנינתו של ראש הממשלה נתניהו מתארכת הרבה מעבר למשוער, למורת רוחו של הנשיא טראמפ שיצא שוב נגד הנשיא הרצוג בשבוע שעבר | לפי דיווח בישראל, במשרד המשפטים מצפים לעיכוב משמעותי נוסף בעקבות חתימתו של שר המשפטים יריב לוין על ההמלצה לחנינה או אי-חנינה (פוליטי)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קוראת לשופטי בג"ץ להוציא צו המורה על הדחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר | בן גביר מסר בתגובה: "פקידה עבריינית מפוטרת מנסה לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית" (חדשות)
בישיבת הממשלה המתקיימת בשעה זו, השתתפה היועצת המשפטית לממשלה, במהלך הדיון שעסק בפרשת הרוגלות, היא דרשה שראש אח"מ בועז בלט ישתתף גם הוא, השר בן גביר סירב, ובהרב מיארה יחד עם פרקליט המדינה נטשו את ישיבת הממשלה בזעם (חדשות, פוליטי)
היועמ"שית תקפה הערב את השר בן גביר על רקע החלטת בג"ץ בעניין קידום חוקרת תיקי נתניהו, והזהירה כי "חדירה של כוחות פוליטיים לתחום המינויים והקידומים היא רעה חולה שמפרקת את השירות הציבורי מבפנים | כך הגיב לה בן גביר (פוליטי)
בצל גל הרציחות בחברה הערבית, היועמ"שית טענה הערב כי המחסור בכלים טכנולוגיים אינו נובע ממניעה משפטית אלא מעיכוב ממשלתי בקידום החקיקה | לדבריה, הניסיון לצייר את הייעוץ המשפטי כגורם המונע את המלחמה בפשיעה אינו עולה בקנה אחד עם המציאות (פוליטי)
המלחמה בין השר בן גביר לבין היועצת המשפטית לממשלה אינה פוסקת, והערב עולה השר בן גביר להתקפה נגד בהרב מיארה אותה הוא מכנה "עבריינית" | לדבריו, "לפני כמה חודשים שלחו אלי מסר של מאפיה מהלשכה שלה, אמרו אם אתה לא תמנה אחת מהחוקרות אנחנו נפטר אותך" (פוליטי)
לאחר הדרמה בין נשיא ארצות הברית לנשיא הרצוג, בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה, הוציאה היום הבהרה, לפיה היא עדיין לא בדקה את בקשת החנינה והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים (חדשות, משפט)
מלחמה חזיתית בצמרת הרשות השופטת: היועמ"שית חושפת מהלך דרמטי לעקיפת השר לוין ופרסום מינוי הנשיא יצחק עמית באמצעות מנהל בתי המשפט. בתגובה חריפה לבג"ץ היא קובעת: "השר פוגע ברשות השופטת, סמכות הרישום תופקע מידיו כדי למנוע כאוס". (חוק ומשפט)
לבית המשפט העליון הוגש בג"ץ נגד הממשלה, בטענה שלא עשתה די בנוגע לאכיפת חובת הגיוס בקרב הציבור החרדי, היועצת המשפטית לממשלה, כפי הצפוי, הצטרפה לעמדת העותרים וטענה בתשובתה, כי ״התנהלות זו של הממשלה מהווה סכנה של ממש לקיומו של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל" (חדשות בארץ)
חוק היועמשי"ם של ח"כ אביחי בוארון אושר בקריאה הטרומית במליאת הכנסת | ח״כ בוארון: בהרב מיארה לא תוכל עוד לקחת את שרי הממשלה כבני ערובה - ולא תוכל עוד לעקב תזכירי חוקים ממשלתיים מטעמם שיגיעו למליאת הכנסת | החוק אושר למרות ההתנגדות של היועמשית גלי בהרב מיארה, וחוות הדעת החריפה שכתבה כנגד החוק (פוליטי, חוקה)
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה היום מכתב חריף ליועצת המשפטית של הכנסת, בו היא טענה כי חברי הכנסת עוסקים בחקירות פליליות במהלך הוועדות ופוגעים באנשי הייעוץ המשפטי והפרקליטות | ברקע חקירת הפצ"רית, היועמ"שית טוענת כי אנשיה מקבלים יחס לא ראוי בוועדות, ומותקפים על ידי חברי הכנסת שעושים לדבריה שימוש פסול בתפקידם (חדשות)