ראש המוסד היוצא דדי ברנע ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

עימות חריף התפתח אתמול (ראשון) בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין ראש המוסד היוצא דדי ברנע, על רקע מעורבותו של ברנע בהליך המשפטי סביב מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. השיחה, שהתקיימה בין שני הגברים, התאפיינה בטונים חריפים מצד ראש הממשלה.

על פי הדיווח ב-i24NEWS של אבישי גרינצייג, ראש הממשלה פתח את השיחה בשאלה ישירה: "איך אתה פועל מאחורי הגב שלי ומשתף פעולה עם היועמ"שית עם מכתב לבג"ץ, כשאתה יודע שהיא לא מייצגת את הממשלה בעתירה הזו?" כזכור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה תגובה לבג"ץ במסגרת העתירות נגד מינויו של גופמן, ובה ציינה כי בידה מכתב מאת ראש המוסד היוצא, שבו הודגש לטענתה אופיו הרגיש של התפקיד והשלכותיו הביטחוניות. הדברים עוררו סערה בקרב גורמים בממשלה. "לא היועמ"שית פנתה אליי, אלא אני פניתי אליה" ראש המוסד היוצא השיב לראש הממשלה: "לא היועמ"שית פנתה אליי, אלא אני פניתי אליה". תשובה זו לא הרגיעה את נתניהו, שהמשיך בטון חריף: "זו חתירה תחת סמכות. אתה כפוף לראש הממשלה, וזה מינוי שלי ראש הממשלה". נתניהו הבהיר את עמדתו: "יש הבדל בין להופיע בפני הוועדה המוסמכת לדון בטוהר המידות של גופמן ובין לנסות לשכנע את השופטים מבלי שהתבקשת לכך ומבלי שיש לך כל סמכות לעשות זאת, לאחר שהוועדה כבר קמה מכסאה והחליטה את אשר החליטה. הסתרת את העניין ממני, שהחלטתי בעצמי כראש הממשלה על המינוי של גופמן".

רומן גופמן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

"מבחינתי זו השלמת טיעון"

ברנע ניסה להסביר את מעשיו: "מבחינתי זו השלמת טיעון של הטענה שלי בפני הוועדה. רציתי להעביר את עמדתי לשופטים, ונאמר לי שהדרך הוא באמצעות היועצת המשפטית לממשלה".

העימות מצטרף לסדרת חיכוכים סביב מינויו של גופמן לתפקיד. במרכז המחלוקת עומדת פרשת הפעלתו של אורי אלמקייס, שהיה קטין בעת שגויס לשמש כמעין סוכן עבור אוגדה 210 בפיקודו של גופמן. על פי עמדת היועצת המשפטית, הפגמים המהותיים שנפלו בהליך המינוי אינם מאפשרים את קיומו.

גורם בכיר בממשלה תקף בחריפות את התנהלות ברנע: "מה פתאום ברנע מתערב בנושא ומתייחס בכלל ליועמ"שית, שלא מייצגת איש בנושא. התנהלותו היא חרפה". הוא הוסיף כי "היה עליו לא להתייחס ולא לכתוב לה דבר שישמש אותה בטיעוניה נגד מינויו של גופמן".

נתניהו עם גופמן כשהיה מזכירו הצבאי ( צילום: דוברות רה"מ )

מנגד, ראש הממשלה הגיש תגובה חריפה לבג"ץ בה דרש לדחות את העתירות על הסף. "מינוי ראש המוסד מופקד בידו של ראש הממשלה, ורק בידו", נכתב בתגובתו. "בסוף, האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, ורק בידיו".

הדיון בבג"ץ בעתירות נגד המינוי צפוי להתקיים בימים הקרובים. בינתיים, העימות בין ראש הממשלה לבין ראש המוסד היוצא מוסיף נדבך למתיחות הפוליטית והמשפטית סביב המינוי הרגיש.