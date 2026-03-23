בדיוני קבינט ערב המלחמה הציג ראש המוסד דדי ברנע את הערכת הארגון ולפיה "תהליך הפלת המשטר עלול להימשך חודשים רבים, אפילו שנה" | במוסד הציגו תוכנית רחבה למימוש התרחיש, שחלקים ממנה כבר יצאו לפועל, אך הדגישו כי מדובר במהלך הדרגתי (שאגת הארי)
בדיון הדרמטי שנערך ביום חמישי האחרון בקבינט, דיון שבסופו הממשלה קיבלה את עסקת החטופים, השתתפו גם ראש המוסד דדי ברנע והרמטכ"ל זמיר, שהביאו ציטוטים מעניינים לישיבה המיוחדת לגבי העתיד ומדוע ההסכם כה חשוב למדינה (חדשות)
שנה לאחר חיסולו הדרמטי של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, בפעולה משולבת של המוסד וחיל האוויר, נחשפים הפרטים המלאים של המבצע הנועז | במרכז הסיפור עומדים סוכני מוסד שהתגנבו ללב ביירות במהלך הפצצות כבדות, במטרה לשתול מכשור טכנולוגי פורץ דרך שאפשר את חיסולו המדויק של נסראללה ועשרות בכירים נוספים בבונקר תת-קרקעי סודי (ביטחון, מדיני)
במהלך הדיונים בישראל על תקיפת בכירי חמאס בקטאר, ראש המוסד יצא באזהרה חריגה | לדבריו: "מן הסתם כולם בני מוות ביום שאחרי המלחמה, אבל כל עוד הם שם, כשהקטארים הם המתווכים המרכזיים, לדעתי זו טעות" אמר ברנע (מדיני)
שר החוץ הטורקי האקאן פידאן נפגש היום בדוחה בירת קטר עם ראש המוסד דדי ברנע השוהה במדינה, כך על פי דיווח בסעודיה | בדיווח נטען כי השניים גם שוחחו בעניין המצב בהר הדרוזים בדרום סוריה | מזה זמן שטורקיה מנסה גם היא לקחת חלק במאמצי התיווך מול חמאס בנוגע לעזה (מדיני)
חודשיים חלפו מאז פתחה ישראל במלחמה מול איראן, והכתה את משטר האייתוללות במכה ניצחת בחסדי שמיים | דיווח מדהים חושף פרטים חדשים על ההכנות הישראליות למבצע עם כלביא, ועל אופן הפעולה של המוסד בשטח איראן, שהדהים את כל העולם | הגיוס למוסד, שמות הקוד המיוחדים, החדרת הנשק לאיראן, האימונים לצוותי הקומנדו, פריסת החוליות בליל המתקפה, והמבצע הנועז בפורדו - שנגנז | מיוחד (מגזין)
ראש המוסד דדי ברנע ביקר היום בציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש זי"ע בניו יורק, אחרי שיחות בוושינגטון וברקע דיווחים על מבוי סתום במו"מ עם חמאס ושיח ער בין ארה"ב וישראל | צפו בתיעוד מרגעי יציאתו מהציון, מלווה במאבטחים (בעולם)
בשיחה עם לוחמי מוסד, התייחס ראש המוסד דדי ברנע להישגים הגדולים של ישראל במלחמה באיראן והגדיר אותן "דימיוניות" |הוא הביע הערכה לשיתוף הפעולה עם צה"ל וה-CIA, והדגיש את החשיבות להמשיך ולפקח על איראן | צפו בתיעוד הנדיר (מלחמה)
מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם קיים ביקור בחברת רפאל: "מדינת ישראל חייבת לצאת למערכה של הצטיידות. מרוץ החימוש לעימות הבא עם איראן החל, תחרות הלמידה בעיצומה. חייבים להתחיל עכשיו לייצר את היתרון הטכנולוגי הבא" | ראש המוסד ברנע: "המוסד ימשיך בנחישות לעקוב, לפקח ולפעול לסיכול האיומים באיראן" (ביטחון)
"גורם בכיר" הוציא לפני זמן קצר הודעה לתקשורת, בה הוא התייחס לשחרור ששת החטופים בפעימה אחת במקום שתיים, ותקף את ראשי השב"כ והמוסד שהיו אמונים עד עתה על המשא ומתן | מי שמיהר לגונן עליהם הוא ראש האופוזיציה יאיר לפיד (חדשות בארץ)