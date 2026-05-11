ראש המוסד היוצא דדי ברנע ( צילום: תומר נויברג\פלאש90 )

בצל המחלוקת סביב מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, ראש המוסד המכהן דדי ברנע העביר מכתב חריף לשופטי בית המשפט העליון וליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שבו תקף בחריפות את מחליפו המיועד והזהיר כי הוא אינו מתאים לעמוד בראש הארגון.

במסמך שנחשף ב־i24NEWS כתב ברנע כי התנגד למינויו של רומן גופמן בשל “ייחודיות ורגישות התפקיד”. "בהופעתי מול הוועדה הדגשתי שאינני מתייחס בהתנגדותי למינוי זה לאותם נושאים המוכרים לראש הממשלה אשר אחראי על מינוי ראש המוסד, כגון חוסר בניסיון במבצעים מיוחדים, חוסר הבנה מעמיקה בעבודת גופי המודיעין, חוסר בהיכרות עם פעילות המוסד או חוסר בשפת עבודה נדרשת – אנגלית", כתב. ברנע הדגיש כי המוסד “פועל בחופש כמעט מוחלט”, ללא חוק מוסד וללא מנגנוני פיקוח משמעותיים, ולכן לדבריו “ראש המוסד חייב להציב בפני הארגון גבולות ברורים כדי שלא יוביל את מדינת ישראל למשבר אסטרטגי או לפגיעה בעובדיו”. רחובות בני ברק הושחרו; רבבות ליוו למנוחות את הגאון רבי דוד שמידל זצ"ל חיים רוזנבוים | 11.05.26 "עלול לסכן את עובדיו" עוד טען כי “אדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער אלמקייס איננו מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו ואיננו עומד בסטנדרט טוהר המידות הנדרש לתפקיד זה”.

רומן גופמן ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

פרשת אלמקייס עוסקת באורי אלמקייס, קטין בן 17 שלפי טענותיו הופעל על ידי קציני מודיעין באוגדה 210 בתקופה שבה פיקד עליה רומן גופמן, לצורך פעילות מודיעינית ומבצעי השפעה ברשת מול גורמי טרור.

במכתב התמקד ברנע בפרשת הפעלת הנער אלמקייס וטען כי עצם היוזמה להפעילו בניגוד לנהלים מהווה “תמרור אזהרה בוהק”. לדבריו, “היוזמה לפעילות האסורה בעייתית ומצביעה על חוסר שיקול דעת בסיסי בנוסף לטוהר מידות לקוי”, והוסיף כי עקיפת יחידה 504 וניסיון “לקצר תהליכים” הם מהלכים מסוכנים שאינם מתקבלים בארגון כמו המוסד.

עוד כתב כי גם אם גופמן לא ידע על פרטי ההפעלה והמעצר, הדבר חמור לא פחות: “אם הוא לא ידע על פרטי ההפעלה ולא עקב אחר התפתחותה יש כאן בעיה אחרת, חמורה בהרבה אשר בוודאי שאיננה מאפשרת לגופמן לעמוד בראשות המוסד”.

ברנע הזהיר כי “עבירה במודע על נהלים תגרום בוודאות לתקלה, במוקדם או במאוחר”, וטען כי קיים חשש שמדובר ב“דפוס של הליכה על הסף” מצד גופמן, שעלול להפוך למסוכן במיוחד כאשר ההחלטות יהיו בידיו בלבד כראש המוסד.

לסיום כתב ברנע כי “הסכנה היא שאירועי טוהר מידות וחוסר שיקול דעת יחזרו על עצמם גם בעתיד”, והזהיר מפני מינוי אדם שלדבריו “עלול לעשות נזק בתוך ארגון הפועל ללא חוק וללא בקרה, באופן חריג ביותר בעולם המערבי כולו”.

המכתב המלא לעיונכם