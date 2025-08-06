נחשף המכתב החריף שראש המוסד היוצא דדי ברנע העביר לבית המשפט העליון, בו הוא מתנגד למינויו של רומן גופמן כמחליפו ומזהיר מפני סיכונים לארגון | בין השאר כתב כי גופמן “עלול לעשות נזק בתוך ארגון הפועל ללא חוק וללא בקרה, באופן חריג ביותר בעולם המערבי כולו” (בארץ)
בביתו של המנהיג הליטאי וראש הישיבה הגר"ד לנדו התכנסה התייעצות חירום, בעקבות מעצרם של בני ישיבה בבין הזמנים ובמטרה לגבש קונצנזוס לתגובה| "מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו", נמסר מבית הרב | כל הפרטים (אקטואליה, חרדים)