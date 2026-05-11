אמיר ברעם ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

בהתפתחות דרמטית בפרשת מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, עומד להיחשף מחר (שלישי) בבית המשפט העליון מכתב חסוי של סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף אמיר ברעם, הסותר באופן מהותי את הטענות שהועלו נגד המועמד. על פי הדיווח של העיתונאי עמית סגל, המכתב מציג עובדות המפריכות את הגרסה שהוצגה על ידי ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, בפרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס.

מהמכתב עולה כי גופמן לא היה קשור כלל להפעלת סוכנים, בניגוד לטענות שהושמעו במהלך הדיונים בוועדה המייעצת למינויים בכירים. כמו כן, נטען כי המידע שהועבר לנער לא היה מסווג, וכי העברת המידע נעשתה באישור מתאים. לפי המסמך, במעשיו של גופמן לא נפל כל פגם ערכי או מוסרי. התנגשות בין ראשי מערכת הביטחון הגילוי מגיע על רקע מחלוקת חריפה בין גורמים בכירים במערכת הביטחון בנוגע למינויו של גופמן. כזכור, היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, דרשה מבג"ץ לפסול את המינוי, תוך שהיא טוענת לפגמים מהותיים בהחלטת הוועדה ובטוהר המידות של המועמד. ברנע, ראש המוסד היוצא, התנגד בחריפות למינוי גופמן למחליפו. במהלך הדיונים בוועדה, טען ברנע כי "כשמפקד מחליט לעבור על הנהלים של הצבא ועל החוק הצבאי ולעשות דין לעצמו - יש לכך משמעויות רבות". ברנע אף חשף כי במהלך כל כהונתו כראש המוסד, הוא נתן רק הערה פיקודית אחת לרח"ט - מה שהביא לפרישתו של אותו קצין כעבור שנתיים.

נתניהו עם גופמן כשהיה מזכירו הצבאי ( צילום: דוברות רה"מ )

גרוניס בדעת מיעוט, הוועדה אישרה ברוב

למרות ההתנגדויות, הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס אישרה את מועמדותו של גופמן ברוב קולות. גרוניס עצמו היה בדעת מיעוט והתנגד למינוי, כשהוא קובע בחריפות: "לאור הפגמים מבחינת טוהר המידות להם אחראי האלוף גופמן, אין זה מן הראוי למנותו לתפקיד ראש המוסד".

עם זאת, הוועדה עצמה פנתה לבג"ץ בבקשה לדחות את העתירות נגד המינוי, תוך שהיא טוענת כי החלטתה שלא נפל כל דופי בטוהר המידות של גופמן מבוססת היטב. הוועדה קבעה כי "גופמן גילה בהתנהגותו יושרה ואומץ לב אזרוחי כאשר קיבל את עצמו את האחריות לתקלה המינורית".

נתניהו: "האחריות בידי ורק בידי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות לעתירות, תוך שהוא מבהיר נחרצות כי ההחלטה על זהות ראש המוסד נמצאת בסמכותו הבלעדית. "בסוף, האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, ורק בידיו", נכתב בתגובתו לבג"ץ.

נתניהו הדגיש כי העתירות מבקשות למעשה לבטל מינוי של ראש ארגון ביטחוני רגיש בעיצומה של מלחמה, וציין כי "יש דווקא סיבה טובה להניח, כי סבירות החלטתו של ראש הממשלה עדיפה עשרות מונים על פני הסבירות של כל אחד אחר".

הדיון בבג"ץ צפוי להתקיים בהרכב מורחב וישודר בשידור חי, כאשר מכתבו של ברעם צפוי להוות מסמך מרכזי בהליכים.