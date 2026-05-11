"התנהלות שערורייתית": קרעי דורש השעייה של היועמ"שית

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי פנה היום (שני) רשמית לנציב שירות המדינה החדש דורון כהן בדרישה לפתוח בהליך משמעתי נגד עו"ד גלי בהרב-מיארה, היועצת המשפטית לממשלה, ונגד עו"ד אביטל סומפולינסקי, המשנה ליועמ"שית. התלונה מתמקדת במסמך רשמי שהוגש לבית המשפט העליון, ממנו עולה לכאורה כי הייעוץ המשפטי מנע מהממשלה להגיש את עמדתה במועדים שקבע בית המשפט.

על פי הנטען בתלונה, מדובר בהתנהלות החורגת באופן בוטה מסמכות הייעוץ המשפטי ופוגעת במינהל התקין. השר קרעי מציין כי לא מדובר באירוע חד-פעמי: "אין מדובר בתקלה נקודתית, אלא בדפוס פעולה שערורייתי החוזר על עצמו", נכתב במכתב שהוגש לנציב.

פגיעה במועצת הרשות השנייה

המקרה הנוכחי, כך נטען בתלונה, פגע גם במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. על פי הנמסר, המועצה קיבלה תשובה באשר לייצוגה רק דקות ספורות לפני תום המועד המשפטי, דבר שלא אפשר לה להשמיע את עמדתה בפני בית המשפט. כזכור, בג"ץ הקפיא את פעילות המועצה בצו ארעי לאחר שהממשלה אישרה את הרכבה החדש בניגוד לעמדת היועמ"שית.

"סמכות הייעוץ המשפטי, אשר נועדה ללוות את עבודת הממשלה, הופעלה בפועל באופן שמנע את פעולתה, סיכל את יכולתה להישמע בפני בית המשפט ופגע בהליך השיפוטי עצמו", כתב השר קרעי בתלונתו לנציב. הוא הוסיף כי התנהלות זו מהווה חריגה מהסמכויות המוקנות לייעוץ המשפטי והופכת אותו מגורם מלווה לכלי לסיכול פעילות הדרג הנבחר.