בפני הרכב שופטי בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, נפתח הבוקר (שלישי) הדיון הטעון והמתוח בעתירות המנהליות המבקשות לעכב או לפסול את החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את מזכירו הצבאי, האלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

במוקד הדיון המשפטי ניצבת שאלת סבירות המינוי ופגמים נטענים בטוהר המידות, על רקע "פרשת אלמקייס" – במסגרתה הופעל אזרח קטין לצרכי איסוף והשפעה ברשתות החברתיות ללא הרשאות מתאימות, בעת שגופמן פיקד על אוגדה 210.

בעוד נציגי העותרים והייעוץ המשפטי לממשלה מצביעים על כשלים ערכיים המטילים צל כבד על המינוי לתפקיד כה בכיר, באי כוחו של האלוף וגורמי הממשלה דוחים את הטענות מכל וכל, ומזהירים מפני התערבות תקדימית בשיקול דעתה של הרשות המבצעת במינויים ביטחוניים בעת מלחמה.

עם פתיחת הדיון, ביקשה השופטת דפנה ברק-ארז לבחון את עמדת הצדדים בנוגע להוצאת צו על תנאי באופן מיידי. "האם הצדדים מסכימים שיינתן צו על תנאי, לאור דוחק השעה?", שאלה השופטת. בעוד ח"כ טלי גוטליב קראה "לא" מהאולם, התשובה הרשמית והמכריעה הגיעה מצד ב"כ ראש הממשלה, ד"ר הראל ארנון, שסירב להצעה. בעקבות הסירוב, קבעה השופטת ברק-ארז כי הדיון יימשך כסדרו ללא הוצאת הצו.

11:46 | מתח באולם: השופטים משרטטים גבולות

הדיון נפתח באווירה טעונה. כאשר עורכת הדין של הנער (אורי אלמקייס) הצהירה כי העתירה אינה פוליטית, הקהל באולם הגיב בצחוק רם.

השופטת ברק-ארז והשופט שטיין הבהירו מיד כי לא יסבלו הפרעות לסדר הציבורי. שטיין הדגיש כי בית המשפט פועל בגישת "אפס סבלנות" לשיבושים, במטרה לשמור על ענייניות הדיון מבלי להיאלץ להוציא את הקהל.

11:53 | פסילת "מכתב ראש המוסד"

ציר מרכזי בדיון עסק בניסיון להגיש מכתב מטעמו של דדי ברנע (ראש המוסד) המבקר את התנהלותו של רומן גופמן.

השופט שטיין הטיל ספק רב ברלוונטיות של המכתב, שכן הוא לא הוצג בפני ועדת גרוניס המקצועית וכותבו אינו חבר בה.

הקשר הישיר: השופטים הקשו על עורכת הדין וציינו כי גם אם הנער נפגע, קשה לקשור זאת ישירות לגופמן, שלא עמד איתו בקשר בלתי אמצעי. עו"ד חיון מצידה התעקשה כי המכתב מוכיח שגם גורמים בכירים במערכת הביטחון רואים בחומרה את גיוסו של נער למשימות כאלה.

12:05 | המאבק על התשתית העובדתית

עורכת הדין חיון טענה כי החלטת ועדת המינויים התבססה על מידע חסר או שגוי.

לפי הטיעון, הודעות בין הנער לבין רס"ן צור (פקודו של גופמן) מוכיחות כי לא דובר במידע גלוי מהתקשורת, אלא במידע מסווג על מבצעים עתידיים, כולל תרגום פליירים לפעילות בסוריה.

העימות מול הוועדה: חיון טענה כי הוועדה סירבה לשמוע את אלמקייס. מנגד, חברת הוועדה שנכחה באולם (טליה איינהורן) הביעה הסתייגות ניכרת מהטענה הזו באמצעות שפת גוף.

שאלת האחריות: השופטים (שטיין, ברק-ארז וגרוסקופף) המשיכו לתהות: האם יש הוכחה שגופמן עצמו היה מודע לפרטי הקשר הזה בזמן אמת? הנער עצמו הודה בעבר כי לא שוחח עם גופמן ישירות, מה שמחליש את הניסיון לייחס לגופמן אחריות אישית ישירה.

12:23 | קרב על הראיות: "גרוניס עשה לו הנחות?"

הדיון הגיע לשיאו סביב שאלת המודעות של גופמן בזמן אמת ואיכות הבדיקה של הוועדה.

הטענה לידיעה: עו"ד חיון טענה שגופמן ידע שמדובר בקטין כי רס"ן צור אמר לו. מהספסל של גופמן נשמעה קריאת ביניים: "הוא לא אמר את זה". השופט שטיין צינן את הטענה: "בין זה להוכחת הטענות - הדרך עוד ארוכה". הוא הזכיר כי תחקיר צה"ל בזמן אמת קבע שגופמן לא ידע, והדבר הסתיים בהערה פיקודית בלבד.

השופטת ברק-ארז "מסייעת" לעותרים: השופטת הציעה זווית חלופית – האם העובדה שגופמן לא פעל לשחרר את הנער מיד כשגילה על כך בדיעבד, אינה מספיקה לשיטתכם? חיון אישרה שכן. ברק-ארז הוסיפה כי הוועדה יכלה להזמין גורמים נוספים, כמו ראש חטיבה (רח"ט), כדי להעמיק בבירור.

ההגנה על ועדת גרוניס: כשחיון טענה כי "גרוניס עשה הנחות לגופמן", שטיין הגיב בתקיפות: "הוא לא עשה שום הנחות, גרוניס הוא שופט מקצועי".

השורה התחתונה של שטיין: השופט קבע כי הוועדה אינה גוף חוקר והיא עשתה את עבודתה. הוא סיכם: מאחר שאין מספיק ראיות לבעייתיות בהתנהלות גופמן – החלטת ועדת גרוניס היא סבירה. הוא חתם בפנייה לעותרים: "אם אתם חולקים על זה [היעדר הראיות], נשאלת השאלה מה אתם עושים פה?".

13:05 | השופטת: "זה לא יקרה! אדוני יתקדם"

עו"ד שרגא: שאלת השאלות היא מדוע האיש הפקיר את הקטין לגורלו במשך שנתיים. השופט גרוסקופף: זאת לא שאלת השאלות. השאלה היא האם הקצין נהג כך?

בוודאי שלא ראוי לנהוג כך אבל מפקדה של אותה יחידה אחראי לאותו מחדל. אז אתה מייחס לו אחריות פיקודית? זו עדיין לא בעיה בטוהר המידות.

השופט שטיין: השאלה היא האם הוועדה קיבלה החלטה ששום וועדה סבירה לא הייתה מקבלת. לא איזו החלטה עו"ד שרגא היה מקבל.

עו"ד שרגא מציע להביא את גופמן לחקור אותו. צחוק בוז בקהל. השופטת ברק-ארז בצעקות: אני מודיעה לאדוני! זה לא יקרה. תתקדם בבקשה.

13:26 | מופע צעקות בבית המשפט

שרגא: גופמן הוא רצידיביסט [עבריין מועד]. זה כבר קרה אצלו בעבר עם הפעלת סוכן מול שב"כ. ח"כ גוטליב מתפרצת: איך אתה מעז לומר רצדביסט על ראש מוסד?

ברק ארז: גבירתי לא תצעק ולא תפריע לנו! גוטליב: לא צעקתי. השופטת: האמת צעקת. השופט שטיין נוזף בשרגא: מטאפורות אצלי לא עובדות.

שרגא: גופמן זימן אחרי 07 באוקטובר "ערימת" לוחמים... גוטליב: ערימת??? שרגא: קרקס מדראנו נמשך כאן. יש כאן טרטרת מאחוריי.

ברק ארז נוזפת בגוטליב. גוטליב: לא ייאמן. את לא שומרת על כבודנו! ברק ארז: גבירתי מפריעה. גוטליב: הוא אמר עליי ועל סון הר-מלך "טרטרת", רצידיביסט ו"ערימת". אם היית באה לכנסת לא הייתי שומרת על כבודך? השופטת: גבירתי... גוטליב: אני לא גבירתי! אני חברת כנסת!

השופט שטיין נוזף בשרגא: תטען בצורה מכובדת אם אתה רוצה לקבל יחס מכובד. לא כמו פובלציסט שרוצה להופיע בטלוויזיה.

13:26 | דרמה בדיון: היועמשי"ת עקפה את הוועדה

דרמה בבית המשפט. בדיון מתגלה כי היועמ"שית עקפה את הוועדה המייעצת והעבירה חומרים לשופט גרוניס בצורה ישירה מאחורי גב כולם.

עו"ד ארנון: אני מבין עכשיו שיש חומרים שעברו מהיועמ"שית ליו"ר הוועדה? אם הייתה חוות דעת כתובה של היועמ"שית שהועברה ליושב ראש...

עו"ד ארנון: אנחנו מופתעים לגלות כרגע שיש חומרים שלא הועברו לחברי הוועדה.

מזכיר הממשלה פוקס מתפרץ: זה דבר שלא היה מעולם!

השופטת ברק ארז קובעת שכלל החומרים יועברו לידי בית המשפט.

14:42 | הדיון יצא להפסקה: הערכה כי מינוי גופמן יאושר

נציג היועמ"שית: "לא היה מצופה מגופמן לבדוק עם אותו רס"ן צור מה הוא עשה עם אלמקייס?" השופט גרוסקופף: "זה לא עניין של טוהר מידות. טוהר מידות זה כשאתה מסתיר מידע באופן מכוון". השופט שטיין: גם אם אני הולך עם גרוניס - התרשלות בתפקידו איננה פעולה זדונית, ואם זו המסקנה, למה אני צריך לתת צו על תנאי ולהתערב בהחלטת רה"מ?

עד כה השופטים שטיין וגרוסקופף מקשים על נציג היועמ״שית לאורך ולרוחב. אפשר להעריך בזהירות שהם גם ידחו את העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד.