היועצת המשפטית לממשלה היא בעלת תפקיד מרכזי במערכת המשפטית והממשלתית בישראל. התפקיד כולל ייעוץ משפטי לממשלה ולשריה, ייצוג המדינה בבית המשפט העליון, פיקוח על חוקיות פעולות הרשות המבצעת, וסמכות להורות על פתיחה או סגירה של חקירות פליליות. עו"ד גלי בהרב-מיארה מכהנת בתפקיד זה מאז 2022, והיא היועצת המשפטית לממשלה ה-19 במדינת ישראל.

כהונתה של בהרב-מיארה מאופיינת במתיחות משמעותית עם הממשלה הנוכחית. במהלך השנתיים האחרונות התפתחו מחלוקות רבות בין היועצת המשפטית לבין שרי הממשלה, במיוחד עם שר המשפטים יריב לוין והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המחלוקות נסבות סביב סוגיות מגוונות כגון חוק הגיוס, מינויים בכירים, והתערבות בעבודת המשטרה והשב"כ.

אחת הסוגיות המרכזיות שעמדה במוקד פעילותה היא נושא גיוס בני הישיבות. היועצת המשפטית פנתה מספר פעמים לבג"ץ ולממשלה בדרישה להגביר את האכיפה ולהטיל סנקציות על משתמטים מגיוס. היא הציעה שורה של צעדים כולל שלילת הטבות בתחבורה ציבורית, ביטוח לאומי, ארנונה ומעונות יום. עמדותיה בנושא זה עוררו ביקורת חריפה מצד הציבור החרדי והמפלגות החרדיות בממשלה.

במקביל, התפתחה מחלוקת חריפה בין היועצת המשפטית לבין השר בן גביר. בהרב-מיארה התנגדה למספר מהלכים של השר, כולל הקמת "מדור ההסתה" במשטרה, התערבות במינויים משטרתיים, והנחיות בנושא הפגנות. במספר מקרים היא אף פנתה לבג"ץ בדרישה לבחון את המשך כהונתו של בן גביר, תוך שהיא טוענת להתערבות פסולה בעבודת המשטרה.

פרשת שדה תימן הייתה נקודת מפנה משמעותית בכהונתה. לאחר שהתגלה כי לשכתה הייתה מעורבת בהליכים הקשורים לפרשה, נדרשה היועצת המשפטית להעביר את הטיפול בנושא לפרקליטות המדינה בשל חשש לניגוד עניינים. שר המשפטים לוין אף מינה את השופט בדימוס אשר קולה לפקח על החקירה, מהלך שעורר מחלוקת משפטית נוספת.

הממשלה החלה בהליך להדחת היועצת המשפטית, תוך שינוי מנגנון הפיטורים המסורתי. במקום ועדת האיתור הרגילה, הוקמה ועדת שרים מיוחדת בראשות השר עמיחי שיקלי. ההליך כלל שימועים ודיונים סוערים, בהם טענו השרים כי בהרב-מיארה פועלת ממניעים פוליטיים ומונעת מהממשלה לקדם את מדיניותה. היועצת המשפטית מצדה טענה כי מדובר בניסיון פוליטי לפגוע בעצמאות הייעוץ המשפטי.

בנוסף למחלוקות הפוליטיות, התעוררו שאלות בנוגע למינויים בכירים. היועצת המשפטית התנגדה למינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ, בטענה שראש הממשלה נתניהו נמצא בניגוד עניינים בשל החקירות הפליליות נגדו. כמו כן, היא התנגדה למינויים שונים במערכת המשפט ובשירות הציבורי, תוך טענות לפגמים בהליכים או לחשש לפוליטיזציה של תפקידים בכירים.

היועצת המשפטית גם התמודדה עם ביקורת על התנהלותה האישית. חברי כנסת וגורמים בממשלה האשימו אותה בשימוש סלקטיבי בסמכויותיה, בהעדפת עמדות פוליטיות מסוימות, ובהתנהלות שאינה עומדת בסטנדרטים שהיא עצמה דורשת מאחרים. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אף האשים אותה בהכשלת עבודת השרים ובקידום סדר יום אישי.

למרות המחלוקות, היועצת המשפטית ממשיכה לכהן בתפקידה ולייצג את עמדותיה בפני בג"ץ ובפני הממשלה. היא טוענת כי פועלת מתוך שיקולים משפטיים בלבד ושומרת על עצמאות הייעוץ המשפטי, ערך שלדבריה חיוני לשמירה על שלטון החוק והדמוקרטיה בישראל. המתיחות בינה לבין הממשלה ממשיכה להעסיק את המערכת המשפטית והפוליטית, ומעלה שאלות יסודיות על מאזן הכוחות בין הרשויות השונות במדינה.