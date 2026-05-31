בבלי
"לא נהיה שק החבטות"

דרעי תוקף את הודעת היועמ"שית ומאיים: ההחלטה תביא את הציבור החרדי למרד מיסים ונתק מהמשטרה

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי תוקף את הודעת היועמ"שית ומאיים כי ההחלטה "תביא למרד מיסים" | דרעי פנה להנהגת הקואליציה ומסר: "אם אתם חפצים בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו, קולכם אינו נשמע!" (פוליטי)

יו"ר ש"ס אריה דרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

יו"ר מפלגת ש"ס, הרב , זעם הערב (ראשון) ותקף בחריפות את החלטת היועמ"שית השוללת הטבות מס ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

דרעי איים כי: "היועמ״שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה".

דרעי הוסיף ותקף: "כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע!"

עוד מסר הרב דרעי כי "לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש".

