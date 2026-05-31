יו"ר מפלגת ש"ס, הרב אריה דרעי, זעם הערב (ראשון) ותקף בחריפות את החלטת היועמ"שית השוללת הטבות מס ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל.

דרעי איים כי: "היועמ״שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה".

דרעי הוסיף ותקף: "כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע!"

עוד מסר הרב דרעי כי "לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש".