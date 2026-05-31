המאבק הבוער בחסידות סאדיגורה זוכה להמשך נוסף: בית משפט השלום בירושלים דחה היום (ראשון) את בקשת אנשי בני ברק להרחיק חסידים ירושלמים מהמבנה ברחוב שמואל הנביא, ומתח ביקורת חריפה על הסתרת מידע מבית המשפט. השופט דן ליברמן אף חייב את המבקשים בהוצאות משפט כבדות בסך 6,000 ש"ח.

ההחלטה מגיעה שבועות לאחר פסק הדין המחוזי הדרמטי שהעניק לפלג בני ברק את השליטה הרשמית בעמותת "מוסדות חסידות סדיגורה ירושלים". אולם, ניסיון מהיר של הנהלת העמותה החדשה להשתמש בצווי מניעת הטרדה מאיימת כדי להרחיק את החסידים המקומיים מהבניין נתקל במחסום משפטי מפתיע.

הרקע: פסק הדין שחילק את החסידות

הסכסוך המשפטי המורכב, המלווה את החסידות מאז הסתלקותו של בעל ה'עטרת ישראל' זצ"ל, הגיע בחודש מאי להכרעה משפטית כאשר בית המשפט המחוזי קבע כי הנהגת האדמו"ר מסאדיגורה (בני ברק) היא המנהלת החוקית של העמותה. השופט א. רומנוב דחה את טענות אנשי ירושלים והגדיר ניסיונות לשנות את הרכב העמותה לאחר הפטירה כ"מחטפים".

בעקבות פסק הדין, נכנסו נציגי בני ברק למשרדי העמותה בירושלים, צעד שעורר מחאות קולניות ועימותים קשים סביב המבנה. המשטרה הבהירה כי פעילות אנשי בני ברק חוקית, ובית המשפט המחוזי דחה באופן סופי את בקשת אנשי ירושלים לעיכוב ביצוע.

הניסיון להרחקה: צו ארעי שהתהפך

בניסיון להרחיק את החסידים המקומיים מהבניין, הגישו מוסדות חסידות סדיגורה ירושלים ונציגם יהודה קריבוס בקשה דחופה למתן צווי מניעת הטרדה מאיימת נגד תשעה חסידים המזוהים עם פלג ירושלים. ב-25 במאי אף ניתן צו ארעי במעמד צד אחד על ידי השופטת פיינשטיין.

אולם, בדיון שהתקיים במעמד שני הצדדים, הפך השופט דן ליברמן את ההחלטה ודחה את הבקשות לחלוטין. בהחלטה חריגה, מתח השופט ביקורת קשה על נציג בני ברק והטיל עליו הוצאות משפט.

שלוש קביעות מרכזיות של בית המשפט

שמירה על המצב הקיים: השופט ליברמן הדגיש כי בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 13 במאי, קבע השופט רומנוב במפורש כי "אין לשנות את מתכונת הפעילות של העמותה". מאחר שחלק מפעילות העמותה הוא הפעלת בית כנסת וישיבה במבנה שבהם נהגו המשיבים לשהות בשגרה, הרי שאיסור כניסתם יהווה שינוי של המצב הקיים ובניגוד להנחיית המחוזי.

חוסר תום לב דיוני: בית המשפט קבע כי יהודה קריבוס הסתיר מידע קריטי מיושבי הדין. קריבוס לא הזכיר את החלטת השופט רומנוב מיום 13 במאי בדיון שהתקיים במעמד צד אחד ב-25 במאי, ולא הזכיר את קיומו של הליך ההטרדה המאיימת בדיון מקביל שנערך ב-29 במאי. השופט ליברמן הגדיר זאת כ"חוסר תום לב דיוני מובהק שדי בו כדי להביא לדחיית הבקשה".

אין איום ממשי: השופט ציין כי לאחר שצפה בסרטונים שהגישו שני הצדדים, עולה כי מדובר בוויכוחים והתלהמות הדדית. "בסרטונים ניתן לראות וויכוחים, גידופים והתנהלות כוחנית במידת מה, אולם נראה בבירור כי אף אחד מהצדדים לא חש איום אמיתי לגופו, לחירותו או לפרטיותו", כתב השופט. הוא הוסיף כי הליך של הטרדה מאיימת לא נועד לשמש ככלי ל"קיצורי דרך" בסכסוכים אזרחיים מורכבים.

הוצאות משפט ודחיית עיכוב ביצוע

נוכח קביעות אלו, דחה השופט ליברמן את שתי הבקשות לצווים. המבקשים חויבו לשלם למשיבים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 6,000 ש"ח - סכום משמעותי המעיד על חומרת הביקורת.

מיד לאחר ההחלטה, ביקשו באי כוחם של אנשי בני ברק לעכב את ביצוע ההחלטה ולהותיר את צו ההרחקה הארעי בתוקף לצורך הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי. השופט דחה את הבקשה על אתר, וקבע כי מדובר בהחלטה הפיכה במהותה שלא תגרום לנזק בלתי הפיך למבקשים.

משמעות ההחלטה

ההחלטה מבהירה כי חרף קביעת הבעלות המשפטית על העמותה, הנהגת בני ברק לא תוכל להשתמש בצווים מהירים כדי להרחיק את החסידים הירושלמים מלהתפלל וללמוד במבנה בשמואל הנביא. מתכונת הפעילות ההיסטורית במקום תימשך, לפחות בשלב זה.

בחוגים המקורבים לפלג ירושלים נמסר כי הם רואים בהחלטה אישור לעמדתם, ומשוכנעים כי טרם נאמרה המילה האחרונה במאבק המשפטי. מנגד, בחוגים המקורבים לפלג בני ברק טוענים כי מדובר בהחלטה טכנית זמנית שאינה משנה את העובדה שבית המשפט המחוזי הכיר בבעלותם על המוסדות.

המשבר הבוער בחסידות סאדיגורה, שמלווה את עולם החסידות זה שנים, ממשיך להסעיר את הרחוב החרדי ואת הערכאות המשפטיות כאחד.