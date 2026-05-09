האדמו"ר מסאדיגורה, הרב יצחק יהושע העשיל פרידמן, הוא ממשיך דרכו של אביו האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' זצ"ל שהסתלק לפני כחמש שנים. האדמו"ר מנהיג את חסידות סאדיגורה ממרכז החסידות בגבעת סאדיגורה בבני ברק, ומוביל את אלפי החסידים במסורת מלכות בית רוז'ין. הוא נשוי לבת הגאון רבי אשר חיים שטרנבוך מאנטווערפן, ומתגורר בבני ברק. האדמו"ר למד בישיבת גייטסהד באנגליה, שם קנה את תורתו בצעירותו תחת הדרכת המשגיח הגאון רבי מרדכי יוסף קרנובסקי.

בשנים האחרונות מוביל האדמו"ר את החסידות בהנהגה רוחנית מרוממת, תוך שמירה על מסורת אבותיו הקדושים. החסידות מתאפיינת במנהגים מיוחדים של מלכות בית רוז'ין, כולל טישים מפוארים בכלי כסף וזהב, מעמדי הדלקת נרות חנוכה בהוד מלכותי, ואפיית מצות בהידור מיוחד. האדמו"ר ערך לראשונה בתולדות השושלת מעמד טחינת חיטים לקראת פסח, והוא מקפיד על כל פרט ופרט בהידור ההלכתי המוקפד.

החסידות מנהלת רשת מוסדות חינוך נרחבת, כולל תלמודי תורה וישיבות בירושלים ובבני ברק. לפני כחמש שנים וחצי התנהל סכסוך משפטי ממושך על השליטה במוסדות בירושלים, שהסתיים בפסק דין של בית המשפט המחוזי שהכריע כי השליטה בעמותת המוסדות שייכת לאדמו"ר. המוסדות כוללים את בית המדרש המיתולוגי ברחוב שמואל הנביא בירושלים, ואת המרכז ההיסטורי ברחוב פנקס בתל אביב, שם התפלל זקינו בעל ה'עקבי אבירים' זצ"ל.

האדמו"ר מקיים קשרים הדוקים עם גדולי ישראל מכל הזרמים. הוא מקבל בכבוד רב את האדמו"רים והרבנים המבקרים אצלו, ובעצמו מבקר אצל גדולי הדור. בין המבקרים הקבועים במעונו נמנים ראשי ישיבות, אדמו"רים מחסידויות שונות, ורבנים מכל קצווי הארץ. האדמו"ר מקפיד על ביקורים אצל רבו המשגיח מגייטסהד, ומקבלו בביטול גמור כשהוא מגיע לארץ.

במהלך השנה מקיים האדמו"ר מעמדים רוחניים מרוממים לפי לוח השנה היהודי. בחנוכה הוא מדליק נרות בהוד מלכותי ומקיים טישים מיוחדים, בפורים הוא קורא את המגילה עם רעשן מכסף טהור, ובל"ג בעומר הוא עולה לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. בראש השנה ויום כיפור מתקיימים מעמדי תפילה נשגבים, והאדמו"ר מתפלל בדבקות עילאית בחדר התפילה המיוחד של אדמו"רי החסידות.

האדמו"ר מקפיד על חינוך הדור הצעיר ומעורב באופן אישי בחיי החסידים. הוא מקיים כינוסים לילדי החסידות, מבקר במחנות הקיץ של הבחורים, ומעניק ברכות אישיות לכל הפונים אליו. החסידים מקבלים ממנו קוויטלעך, מטבעות לשמירה, ושיריים מהטישים. האדמו"ר גם מקפיד על מסורת הכנסת ספר תורה לבית המדרש, ולפני כשנתיים נערך מעמד היסטורי של הכנסת ספר תורה לזכרו הטהור של אביו זצ"ל.

במהלך השנה מבקר האדמו"ר בקהילות החסידות בחו"ל, במיוחד באנטווערפן שם מתגורר חותנו, ובלונדון שם למד בצעירותו. הביקורים מעוררים התרגשות עצומה בקרב הקהילות, ורבני הערים נוהרים לקדם את פניו. באנטווערפן הוא מקיים טישים מרוממים ומתפלל בבית המדרש טשארקוב, ובלונדון הוא מתארח אצל נגידי החסידות ומקבל את גדולי רבני אירופה.

האדמו"ר מוביל את החסידות בדרך של איזון בין שמירה על המסורת העתיקה לבין התמודדות עם אתגרי הדור. הוא מתייחס בחומרה לנושאים של חינוך וטהרת המחנה, ובשיחותיו הוא מעורר את החסידים לשמירה על קדושה ולימוד תורה. במקביל, הוא מקפיד על קשרים טובים עם כלל הציבור החרדי ועם מנהיגי זרמים אחרים, תוך הדגשת האחדות והכבוד ההדדי.