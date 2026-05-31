השבוע הדרמטי וההיסטורי בחסידות סאטמר, עליו דווח בהרחבה ב'בבלי', סביב חתימת הסכם חלוקת ירושת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ברך משה' מסאטמר זי"ע – עשרים שנה לאחר הסתלקותו לשמי מרום, ממשיך לייצר הדי ענק בקרב עולם החסידות כולו.

כזכור, המעמד ההיסטורי והרגיש יצא אל הפועל הודות לפעילותו הנמרצת והחובקת עולם של הנגיד הרבני, העסקן ר' ליפא פרידמן. ואכן, ביתו שבמונסי הפך ל'בית ועד לחכמים', כאשר שם התאספו כל נציגי היורשים לחתימה על הסכם הירושה ההיסטורי.

דקות אחדות לפני כניסת השבת קיבל הנגיד ר' ליפא שיחת טלפון מפתיעה, שיחה שאיש בחסידות לא ציפה לה.

המשך הסאגה בסאדיגורה: בית המשפט דחה את ניסיון ההרחקה של החסידים הירושלמים חיים כהן | 15:26

על הקו היתה לא אחרת מאשר הרבנית הצדקנית מסאטמר ווילאמסבורג, א"ח של הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד החסידות בווילאמסבורג ובנו הגדול של האדמו"ר המהר"א מסאטמר. הרבנית היא בתו של הגה"צ רבי דוב בעריש מייזליש, אב"ד סאטמר בורו פארק, שהוא חתנו של הרה"ק בעל ה'ברך משה' זי"ע.

הרבנית, המשתייכת כידוע לחצר האדמו"ר המהר"א, פתחה בדברים חמים ויוצאי דופן אל הנגיד, המשתייך לחצר הקודש של האדמו"ר המהרי"י מסאטמר, ובסביבתם של השניים מציינים כי ככל הנראה מעולם לא שוחחו קודם לכן.

"איני יודעת אם שמעת עליי פעם, אולם אני שמעתי עליך המון דברים טובים", פתחה הרבנית בדברים. "כעת, רצוני לומר לך עכשיו, טרם כניסת השבת, מעומק הלב ברכת יישר כוח, ולהביע התפעלות עצומה על מעשיך המבורכים. זכינו לראות דברים נשגבים עבור כבודם של זקני הרבי זי"ע וזוגתו הרבנית ע"ה".

בהמשך השיחה, חזרה הרבנית אל זיכרונות העבר מבית המלוכה: "אני זוכרת, עוד לפני שנולדת, זקני ה'ברך משה' זי"ע והרבנית ע"ה היו שופכים דמעות כמים עבור אביך, הרב משה פרידמן (הגבאי המיתולוגי לבית סאטמר), שיזכה לגדל את ילדיו על מי מנוחות ושיראו מהם נחת דקדושה. והנה, כעת, עשרות שנים לאחר מכן, רואים שמה שאדם עושה - לעצמו הוא עושה. הם פשוט התפללו עליכם אז, ואתה היית השליח הנכון והמדויק כעת להשיב להם כבוד".

את השיחה המרגשת, שהותירה רושם בל ימחה, בחרה הרבנית לסיים בברכה אישית חמה, לרגל השמחה השוררת במעונו של הנגיד ר' ליפא פרידמן, המשיא היום (ראשון) את בתו למזל טוב.

"שמעתי שאתה בעל שמחה השבוע", סיימה הרבנית את שיחתה, "שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, מתוך מנוחה, שמחה והרחבת הדעת, ושיהיו אצלך תמיד רק שמחות".