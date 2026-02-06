הטלפון המפתיע מעבר למתרס שמרעיש את חסידות סאטמר: מה גרם לרבנית הצדקנית מווילאמסבורג להרים טלפון דקות לפני כניסת השבת לנגיד ממונסי, אילו זיכרונות מרגשים היא חשפה בפניו על הגבאי המיתולוגי הרב משה פרידמן, ואיך הפך פסק זמן קצר של ערב שבת לרגע של אחדות והתרגשות עצומה לקראת השמחה היום? האזינו להקלטה (אקטואליה, חסידים ואנ"ש)
אלפי חסידי סאטמר נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נינתו של האדמו"ר, נכדה לבנו הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד החסידות בוויליאמסבורג, ובת לבנו הרב חיים צבי טייטלבוים | השמחה הגדולה נחגגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בשכונת וויליאמסבורג בארה"ב (חסידים)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, גאב"ד סאטמר ווילאמסבורג ובנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר שליט"א, הדליק את נרות החנוכה בליל רביעי של החג בהיכל ישיבת 'שביל התורה' העומדת תחת נשיאותו. לאחר מכן נערכה מסיבת חנוכה מרכזית בהיכל המתיבתא בקריית יואל, שם נשא הגאב"ד דברי חיזוק | צפו בתיעוד מרגעי הדבקות והתעלות בצל הגאב"ד (חסידים)
במעמד נרגש וצנוע, יצק האדמו"ר מסאטמר את הבורות במקווה המפואר שיבנה בתוככי בניין ישיבה קטנה 'דרך התורה' בשכונת 'קאראנוואל', שבראשות הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר ווילאמסבורג | לפני המעמד סייר הרבי עם בנו, סיור מקיף בכל מתחם הישיבה (חסידים - עולם הישיבות)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, גאב"ד סאטמר ווילאמסבורג, שאב אמש (חמישי) מים שלנו לקראת עבודת אפיית המצות של ערב פסח | טרם השאיבה פצח בשירת ניגון ההכנה הויזניצאי 'לעשות רצונך', ואחר מכן שאב ברוב רגש מתוך ששון ושמחה (חסידים)
ביקור רב רושם ערך הגה"צ גאב"ד סאטמר וויליאמסבורג רבי מנחם מנדל טייטלבוים, בקרב חסידי סאטמר באנטווערפן | הגאב"ד ביקר ביקור חיזוק בהיכלי הישיבות והכוללים, וכן סייר במטבח החסד החדש שנבנה בקהילה לטבת בני הקהילה ביום שמחתם (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר שוהה בשבועות אלו לימי מנוחה בפאלם ספרינגס | בנו בכורו הגה"צ רבי מנחם מענדל טייטלבוים ערך השבת שבת התאחדות לכלל בחורי הישיבות גדולות מקריית יואל | במהלך השבת עורר האב"ד את הבחורים לעבוד את השי"ת בדרך התורה והחסידות | צפו בתיעוד (חסידים)