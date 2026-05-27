הגר"ש אלתר בהנחת אבן הפינה למוסדותיו הק' בבית שמש ( צילום: אלעד )

בשורה היסטורית ומרגשת לאלפי חסידי קהילת "פני מנחם" בארץ ובעולם, בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר: ל'בבלי' נודע כי ועדת ההקצאות בעיריית ירושלים העניקה בימים האחרונים את האישור הסופי והרשמי לשתי הקצאות ענק לטובת מוסדות הקהילה, מה שיפתור את מצוקת המקום המלווה את המוסדות מאז הקמתם.

על פי ההחלטה, מדובר בשני מתחמי ענק נחשקים בבירה: הראשון ברחוב ירמיהו, במתחם שבו שכנו בעבר 'מעבדות רפא', והשני במיקום האסטרטגי והמרכזי במתחם "רשות השידור" לשעבר בשכונת רוממה. לאחר שנים רבות שבהן נדדו מוסדות הקהילה ושכנו במבנים ארעיים וברחוב יוסף זיו, כעת המבט נשוא אל העתיד: במתחם הענק שברחוב תורה מציון במתחם רשות השידור, צפויה הקהילה להקים את בית המדרש המרכזי והמרכז "העולמי" של החסידות, שיתנוסס לתפארה על חורבות אולפני התקשורת המיתולוגיים, כאשר גודל המבנה ייקבע בכפוף לגודל השטח הסופי שיתקבל. במקביל, במתחם השני ברחוב ירמיהו, ייבנה מבנה קבע מפואר עבור תלמוד התורה של הקהילה.

הגר"ש אלתר בשיעור בבית מדרשו ברחוב יוסף זיו ( צילום: אלחנן קוטלר )

מאחורי האישור הרשמי של עיריית ירושלים, מסתתר דרמה פוליטית חסידית מרתקת. ל'בבלי' נודע כי לפני אישור ההקצאה, התנהל משא ומתן חשאי וארוך, שנמשך כחצי שנה, בין צמרת עסקני חצר הקודש באיאן לבין הנהלת קהילת 'פני מנחם'.

חסידות באיאן, שחווה קצב צמיחה אדיר וזקוקה נואשות לשטחי ענק, הציעה לעסקני "פני מנחם" דיל חסר תקדים: באיאן ביקשה לקבל לידיה את ההקצאה הגדולה יותר במתחם רשות השידור, ובתמורה לכך קהילת הגר"ש אלתר תרכוש בכסף מלא את בית המדרש של באיאן ברחוב מלכי ישראל.

בניין מוסדות באיאן ( צילום: ויקפדיה )

ראש הישיבה, הגר"ש אלתר, הפתיע את המערכת כאשר הסכים בנדיבות לב ובאצילות יוצאת דופן לוותר על השטח הגדול יותר לטובת חסידי באיאן, ולרכוש מהם את המבנה במלכי ישראל. המו"מ כבר היה קרוב לחתימה, אולם ברגע האחרון, בעקבות לחצים פנימיים וחיצוניים כבדים שהופעלו על חצר הקודש באיאן, המהלך לא יצא לפועל. כתוצאה מכך, ההקצאה המקורית ברשות השידור נרשמה בסופו של דבר על שמה של קהילת "פני מנחם".

כעת, בקהילת פני מנחם ממתינים לקבלת תוכניות הבנייה והאישורים הטכניים האחרונים כדי להתחיל בעבודות בשטח ברוממה.

מטעם הנהלת הקהילה והעסקנים הרשמיים לא ממהרים לצאת בהודעות פומביות או בחגיגות, מתוך עיקרון רוחני מושרש לפיו אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, ובפרט ברגישות הציבורית הקיימת סביב הנושא. עם זאת, בשיחות פנימיות פה ושם בקרב עסקני החסידות, ניתן להבין בנקל כי מדובר רק בסנונית הראשונה, וכי באמתחתה של הקהילה תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח שעוד עשויות להפתיע את הציבור החרדי והחסידי כולו בתקופה הקרובה.