הפתעה נדירה חוו בימים האחרונים הבחורים וצוות הרמי"ם בישיבה קטנה 'דרכי משה' דחסידי פינסק קרלין בעיר ביתר עילית, כאשר האדמו"ר מפינסק קרלין הופיע לביקור פתע מרומם בהיכל הישיבה, ללא כל הודעה מוקדמת.

הרבי הופיע בעיצומו של "סדר חזרה" שגרתי. בעוד היכל הישיבה שוקק קולות תורה, נפתחו דלתות בית המדרש ולתדהמת כולם נכנס פנימה האדמו"ר. הרבי הסתובב ארוכות בין הספסלים, התבונן בנחת בבחורים השקועים בלימודם, ולאחר מכן ניגש לאחד הסטנדרים, פתח את הגמרא ונעמד במשך כחצי שעה רצופה ללמוד בתוך חלל היכל הישיבה, כאחד הבחורים.

לאחר מכן, הצטרף האדמו"ר לתפילת מנחה יחד עם תלמידי הישיבה. עם סיום התפילה, נשא הרבי דברים קצרים ונרגשים בפני הבחורים הנרגשים.

בדבריו הביע האדמו"ר את קורת רוחו המרובה ואמר כי נהנה בצורה בלתי רגילה לראות את ההתמדה הגדולה והחשק של התלמידים. הרבי עורר וזירז אותם להמשיך ולשקוד על תלמודם ביתר שאת וביתר עז, ובירך את הבחורים ואת אנשי הצוות בכל הברכות המשולשות, להצלחה מופלגת בתורה וביראת שמיים.