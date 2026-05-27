בהכרעה משמעותית שמסיימת מחלוקת ממושכת, אימץ בית המשפט המחוזי את עמדת רשות שוק ההון במלואה וחייב את חברות הביטוח להשיב לציבור המבוטחים כמיליארד שקלים שנגבו שלא כדין. ההחלטה מבהירה כי חובת ההגינות והשקיפות כלפי המבוטחים היא עקרון יסוד שאין לפגוע בו.

כזכור, התביעה עצמה הוכרעה על ידי בית המשפט כבר בשנת 2024, אולם מאז פסק הדין התגלעו מחלוקות שונות ביחס לאופן יישום פסק הדין. במחלוקות אלה הונחו על הכף עשרות ואף מאות מיליוני שקלים מסכום הפיצוי שכבר נפסק לטובת החוסכים, והן הובילו לעיכוב משמעותי בתשלום הפיצוי לציבור.

דחיית ניסיון לצמצום הפיצוי

בהחלטה המשמעותית שהתקבלה, אימץ בית המשפט המחוזי את עמדת הרשות במלואה בשתי הסוגיות המהותיות שעמדו בלב המחלוקת. בסוגיה הראשונה, דחה בית המשפט את ניסיון החברות לצמצם את היקף הפיצוי בעשרות רבות של מיליוני שקלים, וקבע כי סכום ההשבה - 42% מגביית העבר - יחושב מתוך כלל רכיבי החיסכון המובנים בפוליסה הבסיסית של המבוטח, ולא רק מחלקם.

בסוגיה השנייה, סירב בית המשפט להעניק ארכה של חמישה חודשים לביצוע התשלומים, וקבע כי ההחזרים יבוצעו בתוך 75 ימים לכל המאוחר. בנוסף, עבור תקופת העיכוב, הפיצוי יוגדל ל-50% מהגבייה בפועל, וישולם בתוספת מלוא הרווחים - התשואות שהפוליסות הניבו באותו הזמן, ללא פגיעה מתשואות שליליות.

'הגיעה העת לקיים את החיובים הכספיים'

השופט הדגיש בהחלטתו כי מאחר והסדרי הפשרה אושרו כבר לפני קרוב לשנתיים, וכי בזמן זה המבוטחים טרם קיבלו החזר, "הגיעה העת לקיים את החיובים הכספיים". עוד הובהר בהחלטה כי גם אם יוגש ערעור לבית המשפט העליון, אין מקום לעכב את חלוקת הכספים למבוטחים.

יצוין כי עמדת הרשות, לפיה הגבייה פגעה בחיסכון ונעשתה שלא כדין, הובילה כבר בעבר לפסילת הסדר פשרה מוקדם שהוצג בשנת 2016, ולגיבושו של ההסדר החדש שאושר לפני כשנתיים ושווי הפיצוי למבוטחים במסגרתו מוערך בכמיליארד שקלים.

הממונה: 'ניצחון לציבור החוסכים'

עמית גל, הממונה על שוק ההון, מסר בעקבות ההחלטה: "החלטת בית המשפט היא ניצחון לציבור החוסכים בישראל. ההחלטה מבהירה כי חובת ההגינות והשקיפות כלפי המבוטחים היא עקרון יסוד שאין לפגוע בו. אני מברך על החלטת בית המשפט לאמץ באופן מלא את העמדה המקצועית שהובילה הרשות, המגשימה באופן ישיר את תכלית פעילות הרשות לעמידה איתנה על זכויות המבוטחים".

עמדת היועצת המשפטית לממשלה יוצגה בבית המשפט על ידי עורכת הדין אורלי אמיתי מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי). את עמדת רשות שוק ההון ייצגו לידור אדם, מנהל מחלקת ביטוח חיים בחטיבת חיסכון ארוך טווח, ועורך הדין דור פישר, סגן בכיר ליועץ המשפטי בלשכה המשפטית.