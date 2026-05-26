"חיסלת אותי היום": נהג המשאית שנתפס על חם הטיח בשוטר | צפו

הדיאלוג של השוטר עם הנהג, אחרי שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

נסיעה שגרתית של סייר מסיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה (שלוחת דרום) בדרכו למשמרת, הובילה לתפיסתו של נהג משאית שנהג בכביש 3. השוטר הבחין תחילה בנהג המשאית כשהוא מבצע עבירה של היסח דעת ועושה שימוש בטלפון הנייד שלו במהלך הנהיגה, דבר המסכן באופן מיידי את שאר משתמשי הדרך, בייחוד כשמדובר ברכב כבד.

הסייר כרז לנהג המשאית לעצור בשולי הדרך, וניגש לחלון הקבינה כדי לרשום לו דו"ח על השימוש בנייד. אלא שבמהלך בדיקת מסמכיו של הנהג ואימות הנתונים מול מסופי המשטרה, נחשפה בפני השוטר תמונה חמורה בהרבה.

התברר כי הנהג, גבר בן 38, תושב היישוב ג'לג'וליה, נוהג ברכב הכבד למרות שהוא נתון תחת עונש פסילת רישיון נהיגה אקטיבי שהוטל עליו ביודעין על ידי בית המשפט. מבדיקה מעמיקה יותר עלה כי זוהי לא הפעם הראשונה שהוא מפר את החוק בצורה זו, וכי מדובר בפעם השנייה בה הוא נתפס נוהג בזמן פסילה.

בתיעוד מתוך מצלמת הגוף של השוטר, שמתפרסם בכתבה זו, נראה הסייר כשהוא עומד על מדרגות המשאית, סמוך לדלת הנהג הפתוחה. בתחילת המפגש, השוטר מודיע לנהג כי הוא נעצר בגין שימוש בטלפון הנייד, ומציין בפניו כי הוא צפוי לקבל קנס בגובה אלף שקלים ושמונה נקודות חובה. הנהג ניסה להצטדק וטען בפני השוטר כי רק הניח את המכשיר על המכנס בזמן שהשתמש באפליקציית הניווט 'ווייז'.

אולם, הטון של המפגש השתנה לחלוטין כאשר השוטר עימת את הנהג עם הממצא לפיו הוא נוהג בזמן פסילת רישיון. השוטר הבהיר לנהג כי הוא מעוכב במקום וכי המשאית מושבתת ואינה רשאית לזוז מהכביש.

בתגובה לכך, הנהג נראה מתוסכל ומודאג מאוד מההשלכות הכלכליות והמשפטיות של מעשיו. הוא פנה לשוטר ואמר לו כי הוא צפוי לקבל קנס כבד של עשרת אלפים שקלים, וכי משכורתו החודשית אבדה. הנהג אף הטיח בשוטר כי הוא "חיסל אותו היום", אך השוטר נותר ענייני, הבהיר לו כי יש לו זכות להיוועץ בעורך דין, והדגיש כי המשאית תושבת ומי שמעוניין בסחורה יצטרך להגיע ולקחת אותה מהמקום.

הנהג נעצר במקום על ידי השוטרים והובא לחקירה בפני בוחני התנועה של מרחב לכיש בתחנת קריית מלאכי. בתום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים, הכוללים מעצר בית מלא למשך חמישה ימים, ובמקביל נמסר לו זימון מהיר לדיון בעניינו בבית המשפט בגין העבירות החמורות. בנוסף לסנקציות נגד הנהג עצמו, המשאית בה נהג הושבתה מנהלתית על ידי המשטרה ונגררה מהמקום לתקופה של 30 ימים.

במשטרה מציינים כי תפיסה זו היא חלק ממבצע ממוקד ורחב היקף המכונה "מחויבים לחיים" – תוכנית לאומית משולבת בה שותפים אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד). במסגרת המבצע, תוגברו כבישי הארץ בניידות תנועה ובשוטרים גלויים וסמויים, במטרה להילחם בתאונות הדרכים ולבלום את הקטל בכבישים, תוך התמקדות בעבירות בריונות חמורות ועבירות של היסח דעת ונהיגה ללא רישיון תקף.