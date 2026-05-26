איל מגד, חברו לשעבר של נתניהו: 'הייתי עושה הפיכה צבאית נגדו'

הסופר איל מגד, שהיה על פי הפרסומים במשך שנים אחד מחבריו הקרובים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יצא בהתבטאות חריפה ויוצאת דופן נגד מדיניותו של רה"מ. בראיון שפורסם, מגד הצהיר כי "הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו", תוך שהוא מתאר את המצב הביטחוני כ"טירוף מוחלט".

"עכשיו יש מצב שבו נמשכת איזה מלחמה חסרת תכלית לחלוטין, לשווא", מסר מגד בראיון. "יושבים שמה חיילים בלבנון וסופגים את כל המהלומות האלה של החיזבאללה. ובצבא לא באים אליו ואומרים לו 'תשים את המפתחות פה, אנחנו לא יכולים לסבול את ההקרבה הזאת של חיילים על מזבח המשך השלטון שלך'".

"אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה"

מגד, שנתן לנתניהו "גט כריתות" בעקבות אירועי שבעה באוקטובר, המשיך בביקורת חריפה: "אני הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו. אי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה. כמה אתה יכול? כמה אפשר? משפחה אחת שפה שולטת במדינה?"

רובוט ביתי מתקדם נוחת בישראל: יקפל כביסה ויגיש קפה דוד ישראלי | 11:10

כאשר המראיין שאל אותו אם הוא קורא להפיכה צבאית, השיב מגד: "תראה, אם אני קורא להפיכה צבאית, אני הקול שלי הוא עם כל הצניעות, אתה יודע, קול כל כך משפיע שמיד יקומו כל מפקדי הצבא ויגידו 'צריך הפיכה צבאית'. אני אומר, אני הייתי שמח אם זה היה, משום שאני לא יודע איך אנחנו עוצרים את זה".

מחברות קרובה לניתוק מוחלט

על פי הפרסומים, מגד היה במשך שנים רבות חלק ממעגל החברים הקרוב של נתניהו. אולם בעקבות אירועי שבעה באוקטובר, הוא התהפך לחלוטין ונתן לראש הממשלה "גט כריתות", כלשונו.

בהתבטאותו, מגד תיאר את המצב הביטחוני הנוכחי במילים קשות: "יש פה טירוף מוחלט, אבל מוחלט, מדחי אל דחי אנחנו יורדים, וזה פשוט לא ייאמן ההידרדרות של המדינה". הוא התייחס במיוחד למצב בלבנון, שם לטענתו "יושבים שמה חיילים וסופגים את כל המהלומות".