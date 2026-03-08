הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)
20 חודשי מאסר נגזרו בבית המשפט בדרום קוריאה על אשתו של הנשיא המודח יון סאוק יול, שנמצא אף הוא בבית הכלא לאחר כתב אישום חמור בגין ניסיון הפיכה צבאי | בעוד רעייתו של סאוק יול נשלחה לכלא לתקופה קצרה יחסית, ייתכן שבעלה לעולם לא ישוב (בעולם)
לאחר 7 שנים של נתק וקיפאון: הנשיא לי ג'ה-מיונג בביקור ממלכתי גורלי בסין. בצל שיגורי טילים בליסטיים מפיונגיאנג וחשש מ"שרפת" שרשראות האספקה של ענקיות השבבים, סיאול מנסה לרקוד על שתי החתונות – לשמור על הברית עם ארה"ב ולפתוח את השוק הסיני העצום. כך נראה הניסיון לשנות את מאזן האימה במזרח אסיה (בעולם)
בטקס דרמטי בוורשה נחתם חוזה הענק: 4 מיליארד דולר תמורת טילי CGR-080 מונחים מדרום קוריאה • המהלך שמבסס את פולין כראש החץ של נאט"ו מול האיום הרוסי • "לא רק רכש, אלא ברית פלדה בין וורשה לסיאול" • כל הפרטים על הנשק שישנה את שדה הקרב (בעולם)
דרום קוריאה מבצעת 'וידוא הריגה' משפטי לנשיאה לשעבר של דרום קוריאה יון סוק יאול והגישה כתב אישום גם נגד אשתו בחשד לקבלת מתנות והתערבות בענייני המדינה | האישה הראשונה לשעבר צפויה להכנס לכ-15 שנות מאסר (בעולם)
בטקס שנערך בפיונגיאנג, קים ג'ונג און קיבל את פני חיילים ששבו מרוסיה, כאשר חלקם נראו פצועים יושבים מרותקים לכיסאות גלגלים | המנהיג חשף את הפעילות של הצבא בחזית הרוסית וכיצד הפכו "אזור סכנה נרחב לאזור בטוח" (חדשות בעולם)
הרשויות בדרום קוריאה עצרו היום את תנועת המטוסים ברחבי המדינה למשך 35 דקות כדי להבטיח שקט מוחלט במהלך מבחן הקבלה הארצי לאוניברסיטאות | ההמראות והנחיתות הופסקו בכל שדות התעופה במדינה, וכלי הטיס הונחו שלא לטוס בגובה נמוך מ-3,000 מטרים, כדי למנוע רעש שעלול להפריע לנבחנים (תעופה)
נשיא סין שי ג'ינפינג העניק לנשיא קוריאה הדרומית לי ג'ה-מיונג טלפוני שיאומי (היריבה הסינית של סמסונג) והתלוצץ על הצורך לבדוק 'גישה נסתרת' | על רקע חששות מתמשכים מריגול סביב טכנולוגיה סינית (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש כי ארה"ב נותנת אישור לדרום קוריאה לפתח צוללת גרעינית, במקום צוללות הדיזל בהן היא מחזיקה כעת | הצוללות צפויות להיבנות בארה"ב, למרות שלא ידוע על מתקן מתאים באזור לבניית צוללת מסוג זה (חדשות)
מנהיג צפון קוריאה אמר כי אינו מתנגד לדיאלוג עם וושינגטון, אך הבהיר שלא יוותר לעולם על הנשק הגרעיני | שיבח את טראמפ ואמר שיש לו "זיכרונות טובים" מהפגישות עמו | נשיא דרום קוריאה: "הסנקציות נכשלו, יש לבחון הסכמים הדרגתיים" (בעולם)
פשיטת ההגירה במפעל יונדאי בג'ורג'יה, שבה נעצרו כ-300 עובדים דרום קוריאנים, יצרה משבר חריף בין וושינגטון לסיאול | ממשלת קוריאה הדרומית הודיעה כי תשלח מטוס מיוחד להחזיר את עובדיה, צעד חריג שמדגיש את עומק השבר | שר החוץ הקוריאני הזהיר כי מדינתו תבחן מחדש את מדיניות הוויזות מול ארה"ב (בעולם)
מאות עובדי חברות קוריאניות, בהם עובדי חברת יונדאי נעצרו על ידי רשויות ההגירה בארה"ב לאחר שהתברר כי הם אינם מחזיקים ברישיון עבודה בתוקף |המהלך גרר משבר תקדימי בין ארה"ב לדרום קוריאה, בזמן ששתי המדינות דנות על יחסי המסחר והמכסים ההדדיים (בעולם)