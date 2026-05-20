נשיא קוריאה הדרומית, לי ג'אי-מיונג, האשים את ישראל ב"חטיפת" אזרח קוריאני שהיה על סיפון המשט לרצועת עזה. בדברים שנשא במהלך ישיבת הממשלה בסיאול, מתח הנשיא ביקורת חריפה על פעילות כוחות חיל הים שעיכבו את כלי השיט, וטען כי המעצר בוצע במים בינלאומיים ובנסיבות שאינן מוצדקות על פי הדין הבינלאומי.

הנשיא הדרום-קוריאני הגדיר את פעולותיה של ישראל ככאלו שנמצאות "מחוץ לחוק" ותהה האם ארצו יכולה לאפשר למעצרים הללו לעבור ללא מחאה רשמית. בדבריו התייחס לי ג'אי-מיונג גם לביקורת הבינלאומית הרחבה על ישראל, וציין כי מדינות רבות באירופה מוכנות לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשל צווי בית הדין הפלילי הבינלאומי, אך הוסיף כי סיאול צריכה לקבל החלטה עצמאית בנושא.

"רוב מדינות אירופה אומרות שהן יעצרו את נתניהו, וגם אנחנו חייבים לקבל החלטה משלנו", אמר הנשיא הדרום קוריאני המזוהה עם מחנה השמאל.

על סיפון כלי השיט, שיצאו מנמל מרמריס שבטורקיה, היה הפעיל הדרום-קוריאני קים דונג-היון, לצד כ-430 פעילים נוספים שהועברו לישראל. פעילה קוריאנית נוספת, קים אה-היון, לקחה חלק במשט על אף שדרכונה נשלל בעבר על ידי השלטונות בסיאול, לאחר שניסתה להיכנס לשטחי הרצועה ללא אישור ממשלתי.

על פי חוק הדרכונים של קוריאה הדרומית, חל איסור מוחלט על אזרחי המדינה להיכנס לעזה או לשהות בה ללא אישור מראש, והעוברים על החוק צפויים לעונש של עד שנת מאסר או קנס כספי גבוה. משרד החוץ בישראל מסר בתגובה כי המשט אינו אלא תעלול יחסי ציבור בשירות חמאס, וכי המדינה תמשיך למנוע את הפרת הסגר הימי בהתאם לחוק הבינלאומי.